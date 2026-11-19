Tập đoàn Vingroup ngày 19/11 khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm, Tp.HCM. Dự án do Công ty CP Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích 191,6 ha tại khu vực Hóc Môn cũ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội Bà Điểm, có quy mô 45.000 căn, lớn nhất cả nước.

Theo quy hoạch, dự án cung cấp khoảng 40.000 căn nhà ở xã hội để bán và 5.000 căn cho thuê, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 68.000 người. Với mật độ xây dựng khoảng 20%, dự án dành phần lớn diện tích cho các công trình công cộng, giao thông và không gian sinh hoạt của cư dân.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó chủ tịch UBND Tp.HCM khẳng định đây là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất cả nước. Dự án nằm tại khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, kết nối trực tiếp với đường Vành đai 3 và thuộc phạm vi phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) của tuyến metro số 9.

“Việc khởi công dự án hôm nay cũng là hành động cụ thể thể hiện sự quyết tâm của thành phố trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư nói chung và các dự án nhà ở xã hội nói riêng, tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng, đồng thời thực hiện hiệu quả các mục tiêu chăm lo an sinh xã hội cho người dân thành phố”, ông Dinh nhấn mạnh.

Ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM phát biểu tại lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội Bà Điểm.

Điểm nhấn trong quy hoạch Khu nhà ở xã hội Bà Điểm là hệ thống 13 trường học, gồm 4 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và một trường trung học phổ thông. Dự án còn bố trí 4 trạm y tế, một bệnh viện đa khoa, hơn 45 ha hồ cảnh quan, hồ điều hòa và gần 30 ha công viên. Các tiện ích thể thao, văn hóa, thương mại và bãi đỗ xe được bố trí phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá cao chất lượng quy hoạch dự án, đặc biệt là mật độ xây dựng thấp và việc bố trí các công trình phục vụ đời sống, học tập của người dân.

Ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu về công tác phát triển nhà ở xã hội tại Tp.HCM.

Theo Thứ trưởng, Tp.HCM đã hoàn thành hơn 18.000 căn nhà ở xã hội, khoảng 28.000 căn đang được đầu tư xây dựng. Nhiều dự án khác đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đang lựa chọn chủ đầu tư hoặc chuẩn bị khởi công, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của thành phố đến năm 2030.

“Chúng tôi đánh giá rất cao chất lượng của dự án này và đặc biệt là dự án được thực hiện bởi chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup - một trong những tập đoàn rất tích cực tham gia vào các chương trình đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên cả nước”, ông Sinh nhận xét.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội Bà Điểm, có quy mô 45.000 căn, lớn nhất cả nước.

Thứ trưởng đề nghị UBND Tp.HCM tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành giải quyết thủ tục pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư. Đồng thời, Vingroup cần ưu tiên nguồn lực tài chính, ứng dụng công nghệ mới để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Dự án Khu nhà ở xã hội Bà Điểm góp phần thực hiện chỉ tiêu phát triển 194.297 căn nhà ở xã hội tại Tp.HCM giai đoạn 2026-2030, đồng thời tạo thêm nguồn cung nhà ở cho người lao động tại khu vực Tây Bắc thành phố.

Các phương tiện, máy móc xây dựng được tập kết tại công trường, sẵn sàng triển khai Dự án Khu nhà ở xã hội Bà Điểm.