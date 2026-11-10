Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 164 căn hộ nhà ở xã hội tại hai dự án NHS Trung Văn và NHS Phương Canh. Giá bán dao động từ hơn 16,6 triệu đồng đến hơn 20,1 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Đây là các căn hộ đang cho thuê được chuyển sang bán cho những hộ gia đình, cá nhân thuê nhà tại chính hai dự án và đáp ứng đầy đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định. Vì vậy, đợt đăng ký này không áp dụng rộng rãi cho tất cả người có nhu cầu.

Nhà ở xã hội Hà Nội có căn giá hơn 720 triệu đồng, ai được mua? (Ảnh minh họa).

NHS Trung Văn có 66 căn, giá hơn 20,1 triệu đồng/m2

Tại dự án NHS Trung Văn, thuộc nhóm nhà ở đông nam đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ (trước đây là phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm), có 66 căn hộ đang cho thuê được chuyển sang bán.

Các căn hộ có diện tích từ 69,9-76,8m2, giá bán 20.175.229 đồng/m2, đã bao gồm VAT. Kinh phí bảo trì được xác định ở mức 384.290 đồng/m2.

Với diện tích và đơn giá trên, giá trị mỗi căn hộ ước tính khoảng 1,41-1,55 tỷ đồng, chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Dự án do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 2.726m2, gồm 32 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng 34.560m2, không kể tầng hầm.

NHS Phương Canh có căn hộ giá từ 721 triệu đồng

Tại dự án nhà ở xã hội thuộc ô đất K-1, phường Xuân Phương (trước đây thuộc phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm), có 98 căn hộ đang cho thuê được chuyển sang bán trong đợt 1.

Các căn hộ có diện tích từ 43,4-65,4m2, giá bán 16.623.749 đồng/m2, đã bao gồm VAT. Kinh phí bảo trì là 316.643 đồng/m2.

Theo đó, giá trị căn hộ tại dự án này ước tính từ khoảng 721 triệu đồng đến 1,09 tỷ đồng, chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Dự án do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS, Công ty cổ phần Bất động sản Bắc 9 và Công ty TNHH Thương mại Sơn Dương làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 5.001m2, gồm 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng 47.435m2, không kể tầng hầm.

Theo kế hoạch, cả hai dự án bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 9/12/2026 đến hết ngày 22/1/2027. Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán và bàn giao căn hộ là tháng 2/2027.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý, đối tượng được đăng ký mua trong đợt này chỉ gồm các hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở xã hội tại hai dự án NHS Trung Văn và NHS Phương Canh, đồng thời đáp ứng các điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định hiện hành.