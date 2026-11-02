Nhà ở xã hội giá từ 880 triệu đồng/căn mở bán ở Thạch Thất

Theo thông tin công bố của Sở Xây dựng Hà Nội, hai dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất và Tân Xã - Thạch Thất, cùng nằm tại xã Hạ Bằng, dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua từ ngày 2/12 đến hết ngày 31/12.

Cả hai dự án đều do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư, với tổng quy mô 343 căn hộ, gồm các sản phẩm để bán, cho thuê và thuê mua.

Trong đó, dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất được xây dựng trên khu đất rộng hơn 4.100m2, gồm một tòa chung cư cao 8 tầng và tum, một tầng hầm, cung cấp 231 căn hộ.

Theo thông tin công bố mới nhất, dự án có 206 căn để bán, diện tích từ 37,56m2 đến 77m2; 13 căn cho thuê và 12 căn thuê mua.

Giá bán bình quân tạm tính khoảng 23,5 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa gồm kinh phí bảo trì. Với mức giá này, căn hộ nhỏ nhất có giá khoảng 883 triệu đồng, còn căn rộng 77m2 có giá khoảng 1,81 tỷ đồng.

Hà Nội xuất hiện nhà ở xã hội giá từ 880 triệu đồng/căn. Ảnh minh họa.

Đối với hình thức thuê, mức giá được công bố khoảng 100.800 đồng/m2/tháng. Giá thuê mua khoảng 209.475 đồng/m2/tháng, thời hạn thuê mua 5 năm và người đăng ký phải thanh toán trước 50% giá trị căn hộ.

Dự án còn lại là nhà ở xã hội Tân Xã - Thạch Thất, được triển khai trên khu đất rộng hơn 2.000m2, gồm một tòa chung cư cao 8 tầng và tum, với 112 căn hộ.

Trong đó có 98 căn để bán, 14 căn cho thuê và thuê mua. Với đơn giá 23,5 triệu mỗi m2, người mua cần chi tổng 1,3-1,6 tỷ đồng cho một căn diện tích 55-69 m2.

Giá thuê mua tại dự án hơn 210.000 đồng mỗi m2 một tháng, còn giá cho thuê hơn 100.000 đồng mỗi m2.

Chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng mua bán hai dự án vào tháng 1/2027. Thời gian dự kiến bàn giao nhà vào quý IV/2027.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý người dân có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội cần theo dõi thông báo chính thức, nộp hồ sơ tại các địa điểm tiếp nhận được công bố, không thông qua môi giới hoặc thực hiện giao dịch đặt cọc, giữ chỗ trái quy định.

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã khởi công 33 dự án, quy mô 30.000 căn - vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Năm 2027, khoảng 27 dự án với 28.696 căn nhà xã hội dự kiến được cung ứng ra thị trường Thủ đô. Giai đoạn 2028-2030, thành phố sẽ có thêm 101 dự án với 86.216 căn hộ.