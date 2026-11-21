Sáng 21/11, với 467/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi).

Trước khi các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua đã nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Theo Bộ trưởng, Chính phủ đã rà soát, tiếp thu tối đa, giải trình đầy đủ và có các báo cáo giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Một số nội dung lớn của dự thảo Luật đã được hoàn thiện sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội:

Một là, về sở hữu nhà ở của các tổ chức, cá nhân nước ngoài: Dự thảo Luật đã quy định về đối tượng được sở hữu căn hộ chung cư không gắn với quyền sử dụng đất bao gồm: Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì được sở hữu căn hộ chung cư. Tổ chức nước ngoài bao gồm: Các chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam thì được sở hữu căn hộ chung cư.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh.

Riêng đối với các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì tiếp tục được kế thừa chính sách đã được quy định tại Luật Nhà ở năm 2023, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

Hai là, về nghĩa vụ nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, Dự thảo Luật quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án để xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội và giao Chính phủ quy định về quy mô dự án, tỷ lệ diện tích đất ở phải dành cho quy định tại khoản này.

Ba là, về nhà ở cho thuê, Dự thảo Luật quy định nhà ở cho thuê bao gồm: Nhà ở cho thuê do Nhà nước tạo lập từ nguồn quỹ nhà ở của địa phương; nhà ở cho thuê được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngoài Nhà nước. Ngoài ra, tiếp tục kế thừa chính sách nhà ở xã hội để cho thuê tại chương nhà ở chính sách.

Bốn là, về nhà ở xã hội, Dự thảo Luật quy định phát triển, quản lý sử dụng nhà ở xã hội, trong đó quy định về bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội sau 5 năm theo hướng chỉ bán lại nhà ở cho đúng đối tượng, giá bán do các bên thỏa thuận và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Năm là, về quản lý sử dụng nhà chung cư, Dự thảo Luật đã quy định rõ các vấn đề được Hội nghị nhà chung cư quyết định, trong đó bổ sung cơ chế giám sát ban quản trị, cơ chế phối hợp với chính quyền địa phương. Quy định quyền và nghĩa vụ của ban quản trị nhà chung cư, trong đó quyết định việc ban quản trị có thể trực tiếp hoặc thuê tổ chức, cá nhân phù hợp để thực hiện một số công việc của ban quản trị nhằm nâng cao chất lượng quản lý, giám sát cho ban quản trị.

Cùng với đó, luật giao Bộ Xây dựng quy định về việc hoạt động của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư. Quy định trách nhiệm bàn giao, cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì.