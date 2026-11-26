Ngày 25.11, đại diện chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội và công viên cây xanh tại phường An Phú xác nhận giá thuê tối đa là 282.000 đồng/m²/tháng, đã gồm VAT. Dự án có 44 căn dành cho thuê, diện tích từ 61,6 đến 69,9m². Người có nhu cầu sẽ trao đổi với chủ đầu tư để thống nhất mức giá phù hợp.

Dự án Nhà ở xã hội và công viên cây xanh tại phường An Phú, TP.HCM. Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp

Giá tối đa chưa phải giá hợp đồng

Phép tính 61,6m² nhân với 282.000 đồng cho kết quả 17.371.200 đồng mỗi tháng. Điều cần làm rõ là đây mới là số tiền tương ứng với mức tối đa công bố, chưa phải khoản đã được xác nhận trong một hợp đồng thuê cụ thể.

Trong các phản hồi được ghi nhận ngày 25.11, bạn đọc băn khoăn về khả năng chi trả của người thu nhập thấp và so sánh với những lựa chọn thuê nhà khác. Những ý kiến ấy phản ánh một mối lo cụ thể của người tìm chỗ ở, chưa phải khảo sát đại diện cho thị trường.

Với một gia đình thuê nhà, câu hỏi đầu tiên là tổng số tiền phải trả đều đặn mỗi tháng. Một mức giá có thể thương lượng vẫn khó giúp họ lập kế hoạch nếu chưa biết khoảng thương lượng, thời hạn áp dụng và những khoản phải thanh toán ngoài tiền thuê.

Bởi vậy, công khai giá thực tế theo từng căn, điều kiện thanh toán và nguyên tắc điều chỉnh sẽ hữu ích hơn một thông báo chỉ dừng ở mức tối đa. Người cần nhà phải có đủ thông tin để tính khả năng ở lâu dài, thay vì chuẩn bị hồ sơ rồi mới biết khoản chi vượt quá sức mình.

Thông tin rõ từ trước khi nhận hồ sơ

Dự án nằm tại số 400/1 đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, do Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương làm chủ đầu tư. Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê được công bố từ ngày 20.12.2026 đến 31.1.2027. Sở Xây dựng lưu ý người dân nộp hồ sơ tại địa chỉ chủ đầu tư công khai, không thông qua trung gian hoặc sàn giao dịch không được ủy quyền.

Từ trường hợp này, vấn đề đặt ra cho nhà ở xã hội cho thuê là sự gặp nhau giữa phương án khai thác của chủ đầu tư và khả năng thanh toán của người thụ hưởng. Có căn hộ dành cho thuê là một bước; để người cần nhà thực sự thuê được còn cần mức giá và điều kiện đủ rõ, đủ phù hợp.

Một gia đình tìm đến nhà ở xã hội thường đang tìm sự ổn định. Sự ổn định ấy phải bắt đầu từ khoản tiền họ biết mình có thể trả vào tháng sau, năm sau.