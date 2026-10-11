Nhà ở xã hội cho người già độc thân sẽ khác viện dưỡng lão thế nào?

Từ nhu cầu có chỗ ở đến quyền được sống độc lập

Với người cao tuổi sống một mình, khó khăn không phải lúc nào cũng bắt đầu từ bệnh tật. Có người vẫn khỏe mạnh, tự chăm sóc bản thân, nhưng thu nhập hạn chế, nhà ở không phù hợp hoặc thiếu người hỗ trợ khi gặp sự cố. Một căn nhà nhỏ, cầu thang khó đi, nhà vệ sinh không bảo đảm an toàn hay khoảng cách xa cơ sở y tế cũng có thể khiến cuộc sống độc lập trở nên mong manh.

Dự án Nhà ở xã hội HUD - Phú Mỹ, Khu đô thị HUD - Phú Mỹ, nằm trên địa bàn phường Cẩm Thành và xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Tổng Công ty HUD

Trong bối cảnh đó, nhà ở xã hội dành cho người cao tuổi sống độc thân có thể được nghiên cứu như một mô hình nhà ở giá phù hợp, thiết kế thân thiện với tuổi già, đồng thời kết nối các dịch vụ hỗ trợ tại cộng đồng. Người ở vẫn có không gian riêng, chủ động sinh hoạt và quyết định cách sống; khi cần, họ có thể tiếp cận dịch vụ y tế ban đầu, hỗ trợ việc nhà, tư vấn sức khỏe hoặc các hoạt động giao lưu.

Điểm cốt lõi là mô hình này không mặc định người cao tuổi phải được chăm sóc toàn thời gian. Đối tượng phù hợp trước hết có thể là những người còn khả năng tự sinh hoạt nhưng gặp khó khăn về nhà ở, thiếu mạng lưới hỗ trợ hoặc có nguy cơ cô lập xã hội.

Cách tiếp cận này cũng phù hợp với tinh thần của Luật Người cao tuổi, trong đó quy định người cao tuổi có quyền quyết định sống chung với con, cháu hoặc sống riêng theo ý muốn; được bảo đảm các nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại và chăm sóc sức khỏe. Như vậy, hỗ trợ người cao tuổi không chỉ là chăm sóc khi sức khỏe suy giảm mà còn phải tạo điều kiện để họ duy trì quyền tự chủ và phẩm giá trong cuộc sống.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ đề xuất mô hình với chính sách hiện hành. Luật Nhà ở năm 2023 chưa xác lập một nhóm nhà ở xã hội riêng chỉ dành cho người già độc thân. Việc được hưởng chính sách nhà ở xã hội hiện vẫn căn cứ vào nhóm đối tượng, điều kiện về nhà ở và thu nhập theo quy định. Vì thế, người cao tuổi sống một mình không đương nhiên được mua hoặc thuê nhà ở xã hội chỉ vì tuổi tác hay tình trạng độc thân.

Viện dưỡng lão khác ở mức độ chăm sóc

Nếu nhà ở xã hội cho người cao tuổi đặt trọng tâm vào quyền có chỗ ở phù hợp và duy trì cuộc sống độc lập, viện dưỡng lão hướng đến nhu cầu chăm sóc, hỗ trợ sinh hoạt và theo dõi sức khỏe ở mức độ cao hơn, tùy mô hình và dịch vụ của từng cơ sở.

Tại một khu nhà ở dành cho người cao tuổi, cư dân có thể sống trong căn hộ riêng, tự nấu ăn, đi chợ, gặp gỡ bạn bè và tham gia hoạt động cộng đồng. Dịch vụ hỗ trợ được tổ chức theo nhu cầu, chẳng hạn kiểm tra sức khỏe định kỳ, hỗ trợ khi xảy ra sự cố, tư vấn dinh dưỡng hoặc chăm sóc ban ngày. Người cao tuổi vẫn duy trì nhịp sống của mình thay vì phụ thuộc vào một cơ sở chăm sóc tập trung.

Trong khi đó, viện dưỡng lão phù hợp hơn với người cần trợ giúp thường xuyên trong sinh hoạt, phục hồi chức năng hoặc chăm sóc chuyên biệt. Mức độ hỗ trợ có thể bao gồm ăn uống, vệ sinh cá nhân, dùng thuốc, theo dõi sức khỏe và phối hợp khám chữa bệnh. Điều quan trọng là không phải mọi viện dưỡng lão đều cung cấp dịch vụ y tế như nhau; tiêu chuẩn nhân lực, phạm vi chăm sóc và chi phí cần được xem xét theo từng cơ sở.

Hai mô hình vì thế không nhất thiết thay thế nhau. Một người có thể bắt đầu sống trong khu nhà ở dành cho người cao tuổi khi còn tự lập, sau đó chuyển sang hình thức chăm sóc chuyên sâu hơn nếu sức khỏe suy giảm. Nếu có hệ thống dịch vụ liên thông, quá trình chuyển đổi này sẽ bớt đột ngột, đồng thời giúp người cao tuổi và gia đình chủ động hơn trong việc lựa chọn nơi sống.

Bài toán lớn nằm ở ranh giới giữa nhà ở và dịch vụ chăm sóc. Nếu chỉ xây những căn hộ giá thấp mà không có cơ chế hỗ trợ khi người ở gặp sự cố, mô hình khó giải quyết nỗi lo cô độc và mất an toàn. Ngược lại, nếu tổ chức quản lý quá chặt, biến nơi ở thành cơ sở chăm sóc tập trung, mô hình có thể đánh mất mục tiêu quan trọng nhất là duy trì quyền tự chủ của cư dân.

Không chỉ xây nhà, cần thiết kế một hệ sinh thái chăm sóc

Một mô hình nhà ở dành cho người cao tuổi sống độc thân muốn vận hành hiệu quả cần được tính toán ngay từ quy hoạch. Căn hộ nên thuận tiện cho người hạn chế vận động, có lối đi không bậc hoặc dễ tiếp cận, tay vịn, nhà vệ sinh an toàn, hệ thống báo động khẩn cấp và khả năng tiếp cận xe cấp cứu. Khu nhà cần gần cơ sở y tế, giao thông công cộng, cửa hàng thiết yếu và không gian sinh hoạt chung.

Quan trọng không kém là cách tổ chức dịch vụ. Một điểm hỗ trợ tại chỗ có thể kết nối cư dân với nhân viên công tác xã hội, dịch vụ chăm sóc tại nhà, tư vấn sức khỏe, hoạt động thể chất và các câu lạc bộ cộng đồng. Công nghệ như thiết bị cảnh báo té ngã hay hệ thống liên lạc khẩn cấp có thể bổ trợ, nhưng không thể thay thế hoàn toàn sự hiện diện của con người.

Kinh phí cũng là vấn đề phải giải quyết từ đầu. Nếu chỉ dựa vào tiền thuê nhà, người cao tuổi thu nhập thấp có thể vẫn không đủ khả năng chi trả các dịch vụ đi kèm. Vì vậy, cần phân định phần hỗ trợ từ ngân sách, giá thuê phù hợp khả năng chi trả, phần dịch vụ tự nguyện và cơ chế huy động nguồn lực xã hội. Các tiêu chí xét chọn cũng phải minh bạch, tránh để người có nhu cầu thực sự bị loại khỏi chính sách vì thiếu thông tin hoặc thủ tục phức tạp.

Một tín hiệu chính sách đáng chú ý là Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 80/2026/NQ-HĐND, có hiệu lực từ ngày 1.8.2026, nhằm phát triển sản phẩm, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Nghị quyết đề cập việc ưu tiên quỹ đất cho cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; khuyến khích phát triển môi trường sống thân thiện với người già, dịch vụ chăm sóc tại nhà và các điểm chăm sóc ban ngày tại cộng đồng.

Theo Nghị quyết, ngân sách cấp xã hỗ trợ hằng năm tối thiểu 50 triệu đồng cho mỗi cơ sở, điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng và tối thiểu 20 triệu đồng cho mỗi câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng do Hội Người cao tuổi cấp xã thành lập. UBND cấp xã có trách nhiệm căn cứ nhu cầu thực tế để tổ chức hoặc bố trí tối thiểu một điểm chăm sóc ban ngày tại cộng đồng.

Đây chưa phải chính sách xây dựng nhà ở xã hội riêng cho người cao tuổi độc thân, nhưng cho thấy hướng tiếp cận rộng hơn: phát triển mạng lưới hỗ trợ để người già có thể sống trong cộng đồng thay vì chỉ dựa vào chăm sóc tập trung. Nếu được kết nối với chính sách nhà ở, mô hình này có thể tạo ra một lựa chọn trung gian giữa tự sống hoàn toàn độc lập và vào viện dưỡng lão.

Điều cần nghiên cứu tiếp không chỉ là xây bao nhiêu căn hộ, mà còn là xác định đúng nhóm thụ hưởng, tiêu chuẩn thiết kế, mức giá, dịch vụ tối thiểu và cơ chế vận hành lâu dài. Nhà ở xã hội cho người già độc thân, nếu được phát triển, không nên chỉ là một dự án bất động sản gắn nhãn dành cho người cao tuổi. Đó cần là một mô hình an sinh có khả năng bảo đảm chỗ ở phù hợp, duy trì sự tự chủ và kết nối người già với cộng đồng, đồng thời có phương án chuyển tiếp khi họ cần chăm sóc chuyên sâu hơn.