Nhà ở xã hội chiếm gần 70% nguồn cung nhà ở hình thành trong tương lai, giá chạm đỉnh gần 30 triệu đồng/m2

Bắc Ninh dẫn đầu về số lượng dự án NOXH được đề cập với 7 dự án, tiếp đến là Thái Nguyên và Quảng Ninh, cùng 4 dự án. Hải Phòng, Ninh Bình mỗi địa phương có 3 dự án. Tại Hà Nội, hai dự án NOXH Đồng Trúc – Thạch Thất và Phúc Thịnh lần lượt có 231 và 352 căn hộ.

Mặt bằng giá bán có sự chênh lệch đáng kể giữa các địa phương, từ khoảng 11,2 triệu đồng/m² tại dự án NOXH HUD ở Ninh Bình đến 29,7 triệu đồng/m² tại dự án Phúc Thịnh (Hà Nội).

Bên cạnh NOXH, thị trường còn ghi nhận nhiều dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện mở bán và huy động vốn, trong đó nổi bật là khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội quy mô gần 9.000ha.