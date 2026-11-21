Sáng nay (21/11), với 467/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2027.

Trước khi các đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bấm nút điện tử, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, Chính phủ đã rà soát, tiếp thu tối đa, giải trình đầy đủ và có các báo cáo giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là thể chế hóa các quan điểm tại Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương và Thông báo số 64 của Văn phòng Trung ương ngày 22 tháng 5 năm 2026, chú trọng phát triển nhà ở hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Quốc hội chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi)

Dự thảo Luật đã tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về sở hữu nhà ở của các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Một số quy định tiếp tục được kế thừa chính sách đã được quy định tại Luật Nhà ở năm 2023, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

Về nghĩa vụ nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, dự thảo luật quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án để xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội và giao Chính phủ quy định về quy mô dự án, tỷ lệ diện tích đất ở phải dành cho quy định tại khoản này.

Về nhà ở cho thuê, dự thảo luật quy định dự án nhà ở cho thuê bao gồm nhà ở cho thuê do Nhà nước tạo lập từ nguồn quỹ nhà ở của địa phương; nhà ở cho thuê được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngoài Nhà nước tiếp tục kế thừa chính sách nhà ở xã hội để cho thuê tại Chương nhà ở chính sách.

Liên quan tới nhà ở xã hội, dự thảo luật quy định phát triển, quản lý sử dụng nhà ở xã hội, trong đó quy định về bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội sau 5 năm theo hướng chỉ bán lại nhà ở cho đúng đối tượng, giá bán chỉ do các bên thỏa thuận và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Đối với quản lý sử dụng nhà chung cư, Bộ trưởng cho biết, dự thảo luật đã quy định rõ các vấn đề được hội nghị nhà chung cư quyết định, trong đó bổ sung cơ chế giám sát ban quản trị, cơ chế phối hợp với chính quyền địa phương. Đồng thời quy định quyền và nghĩa vụ của ban quản trị nhà chung cư, trong đó quyết định việc ban quản trị có thể trực tiếp hoặc thuê tổ chức cá nhân phù hợp để thực hiện một số công việc của ban quản trị nhằm nâng cao chất lượng quản lý giám sát cho ban quản trị. Giao cho Bộ Xây dựng quy định về việc hoạt động của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư và quy định trách nhiệm bàn giao kinh phí bảo trì.