Theo đó, với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi).

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Ảnh: TRỌNG HẢI

Theo báo cáo của Chính phủ, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng giao Chính phủ quy định tỷ lệ nhà ở xã hội để cho thuê trong dự án nhà ở xã hội.

Đối với việc bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm, dự thảo Luật đã rà soát về việc bán lại nhà ở xã hội bảo đảm hạn chế tối đa hành vi trục lợi chính sách nhà ở xã hội.

Theo quy định tại dự thảo Luật, Quỹ nhà ở được thành lập nhằm đầu tư, tạo lập quỹ nhà ở cho thuê thuộc tài sản công. Việc cho phép bán lại nhà ở xã hội (trước hoặc sau 5 năm) cho Quỹ nhà ở nếu có nhu cầu sẽ dẫn đến tình trạng phân tán nhà ở thuộc tài sản công rải rác trong các dự án, vừa có sở hữu tư nhân, vừa có sở hữu nhà nước, gây khó khăn trong quản lý, vận hành quỹ nhà ở thuộc tài sản công, tăng chi phí quản lý nhà ở này. Do đó, liên quan đến nội dung này, Chính phủ đề nghị chỉ bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Về Quỹ nhà ở, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan có liên quan trong quá trình xây dựng Nghị định hướng dẫn liên quan đến nội dung về cơ chế quản lý, giám sát vốn của Quỹ nhà ở, đồng thời bảo đảm tính thống nhất với các nguyên tắc của pháp luật về ngân sách nhà nước, tránh vướng mắc trong quá trình hướng dẫn, tổ chức thực hiện.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Về quy định các giao dịch phải công chứng, dự thảo Luật quy định: Chính phủ quy định giao dịch về nhà ở phải công chứng, chứng thực phù hợp với lộ trình chuyển đổi số, bảo đảm an toàn pháp lý khi thực hiện các giao dịch về nhà ở. Chính phủ sẽ quy định các loại hợp đồng về nhà ở phải công chứng tại Nghị định quy định chi tiết Luật Nhà ở (sửa đổi) gắn với lộ trình chuyển đổi số để bảo đảm an toàn pháp lý khi thực hiện các giao dịch về nhà ở.

Đối với các điều khoản chuyển tiếp, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội rà soát kỹ lưỡng các điều khoản chuyển tiếp bảo đảm quy định đầy đủ, chặt chẽ, tránh khoảng trống pháp lý. Đồng thời, tiếp tục bám sát quy định của Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng đã làm rõ các thủ tục thuộc một số giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng nhà ở được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở (sửa đổi) và không phải thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan (Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn) để bảo đảm đồng bộ.

Đối với các quy định của pháp luật về thuế, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp cơ quan chủ trì soạn thảo quy định của pháp luật về thuế quy định thống nhất, đồng bộ với Luật Nhà ở (sửa đổi) khi thực hiện sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về thuế.