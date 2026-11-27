Hơn 20 năm kể từ ngày con trai rời nhà vào Nam tìm người yêu rồi bặt tin, bà Đặng Thị Xuân (73 tuổi, ở Nghệ An) vẫn mòn mỏi ngóng chờ. Ở tuổi xế chiều, điều người mẹ mong mỏi nhất là biết con đang ở đâu, sống có bình an hay không.