Nhà ở giá rẻ tại TP.HCM: Từ 'luồng xanh' chính sách đến kỳ vọng an cư của người dân

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Giấc mơ sở hữu một mái nhà an cư tại TP.HCM đang vượt quá khả năng tài chính của đại đa số gia đình trẻ khi giá nhà ở khu vực trung tâm liên tục neo ở mức cao. Báo cáo tình hình kinh tế 9 tháng năm 2026 của UBND TP.HCM ghi nhận lĩnh vực kinh doanh bất động sản chỉ tăng trưởng 4,82%, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 6,32% đề ra. Sự chững lại này bắt nguồn từ hàng loạt vướng mắc kéo dài về quy hoạch, thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng và xác định nghĩa vụ tài chính, khiến nguồn cung mới bị nghẽn lại.

Để giải quyết bài toán an sinh cấp thiết, TP.HCM đặt mục tiêu phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026–2030, gấp 10 lần so với giai đoạn 2021–2025, trên tổng nhu cầu khoảng 1 triệu căn hộ toàn thành phố. Cơ cấu nguồn cung được phân bổ đa dạng, bao gồm 67.000 căn từ quỹ đất doanh nghiệp, 30.000 căn trên đất do Nhà nước quản lý, 50.000 căn nhà ở cho thuê, 25.000 căn cho lực lượng vũ trang và 10.000 căn từ vốn đầu tư công.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố áp dụng cơ chế "luồng xanh" để cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời hỗ trợ 100% lãi suất vay tối đa 200 tỷ đồng/dự án trong thời hạn lên đến 7 năm.

Dù chính sách hỗ trợ đã mở ra hành lang pháp lý thuận lợi, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào mức giá cuối cùng khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Dữ liệu từ Savills Việt Nam cho thấy dù nguồn cung căn hộ có dấu hiệu hồi phục, tâm lý người mua vẫn hết sức thận trọng trước áp lực chi phí và lãi suất vay ngân hàng. Nếu giá bán không phù hợp với thu nhập thực tế, các gói chính sách hay nỗ lực tháo gỡ dự án sẽ khó tạo ra tác động an sinh trọn vẹn.

Bên cạnh chính sách ưu đãi tài chính, TP.HCM đang thi công 14 dự án với 11.600 căn nhà ở xã hội và nhà cho thuê, đồng thời chuẩn bị đưa khoảng 18.000 căn thuộc 17 dự án hoàn thành phần móng vào danh sách xét duyệt đăng ký trong năm 2026. Song song đó, việc đẩy nhanh tiến độ đấu giá 43 khu đất tiềm năng và hoàn thiện quy hoạch tổng thể đến năm 2050 gắn với mạng lưới đường sắt đô thị sẽ đóng vai trò nền tảng để mở rộng quỹ đất phát triển nhà ở bền vững.