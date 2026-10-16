Nhà ở cho thuê: Tính thêm cơ chế ưu đãi để hút vốn đầu tư

Phát triển nhà ở cho thuê phù hợp sẽ giúp người dân giảm áp lực tài chính ban đầu, có thêm lựa chọn an cư và thuận tiện tiếp cận nơi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Nhà ở cho thuê là phân khúc phát triển dài hạn

Tại họp báo của Bộ Xây dựng chiều 15/10, ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho biết nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc phát triển dài hạn, tập trung đáp ứng nhu cầu của công nhân, người lao động và người thu nhập thấp, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Theo ông Hưng, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đưa các định hướng phát triển nhà ở cho thuê vào quá trình sửa đổi Luật Nhà ở và các quy định liên quan. Trong đó, một trong những giải pháp được xem xét là bố trí quỹ đất tại các khu vực có nhu cầu cao, gồm đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II; các khu vực phát triển giao thông công cộng theo mô hình TOD; khu công nghiệp, khu chế xuất và khu vực gần trường đại học, cao đẳng.

Việc bố trí quỹ đất cần căn cứ nhu cầu thực tế, khả năng kết nối giao thông và điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạn chế tình trạng nhà ở xa nơi làm việc hoặc thiếu các tiện ích thiết yếu.

Đối với chính sách thu hút đầu tư, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu kế thừa, hoàn thiện các cơ chế ưu đãi dành cho nhà ở xã hội, đồng thời tạo thuận lợi trong việc lựa chọn chủ đầu tư và triển khai dự án nhà ở cho thuê.

Các chính sách đang được xem xét gồm miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; ưu đãi thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi và kinh phí đấu nối hạ tầng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng nghiên cứu phương án cho phép chủ đầu tư khai thác một phần diện tích phù hợp để phát triển nhà ở thương mại hoặc công trình dịch vụ, thương mại nhằm tăng hiệu quả đầu tư.

Về thủ tục hành chính, theo Bộ Xây dựng, việc áp dụng các cơ chế thí điểm phát triển nhà ở xã hội đã giúp cắt giảm 7 thủ tục, rút ngắn gần 300 ngày thực hiện thủ tục hành chính. Đây là cơ sở để cơ quan quản lý tiếp tục nghiên cứu đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian và chi phí chuẩn bị các dự án nhà ở cho thuê.

Ngoài nguồn vốn doanh nghiệp, Bộ Xây dựng định hướng các địa phương sử dụng ngân sách để đầu tư nhà ở cho thuê theo quy định, đồng thời khai thác nguồn lực từ Quỹ nhà ở quốc gia.

Việc phát triển các dự án nhà ở cho thuê cũng được định hướng gắn với quy hoạch đô thị, nông thôn và chiến lược phát triển vùng, trong đó có các khu vực phát triển theo mô hình TOD, trung tâm kinh tế và hành lang kinh tế trọng điểm.

947 dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 910.000 căn

Cũng tại buổi họp báo, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng thông tin về tiến độ triển khai nhà ở xã hội trên cả nước.

Theo đó, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước có 170 dự án hoàn thành, với quy mô 46.962 căn; 128 dự án được khởi công, quy mô 183.293 căn, gồm 140.492 căn hộ nhà ở xã hội và 42.801 căn hộ cho thuê.

Lũy kế đến thời điểm báo cáo, cả nước có 947 dự án nhà ở xã hội thuộc các giai đoạn triển khai, với tổng quy mô 910.933 căn và tổng mức đầu tư khoảng 841.338 tỷ đồng.

Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Bộ Xây dựng

Trong đó, 363 dự án đã hoàn thành, quy mô 216.626 căn, tổng mức đầu tư khoảng 200.076 tỷ đồng.

Có 293 dự án đã khởi công, đang triển khai xây dựng, với quy mô 363.065 căn và tổng mức đầu tư khoảng 335.327 tỷ đồng.

Ngoài ra, 291 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 331.242 căn, tổng mức đầu tư khoảng 305.935 tỷ đồng.

Theo Bộ Xây dựng, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công và được chấp thuận chủ trương đầu tư đạt 91% chỉ tiêu đặt ra tại Đề án phát triển nhà ở xã hội.

Riêng đối với nhà ở cho thuê, cả nước hiện có 114 dự án nhà ở xã hội có nhà ở cho thuê đang được triển khai, với tổng quy mô 63.970 căn.

Số căn nhà ở cho thuê đã hoàn thành đạt hơn 8.300 căn, tương đương 48% kế hoạch năm. Bộ Xây dựng dự kiến đến hết năm 2026, cả nước sẽ hoàn thành 18.049 căn, đạt 105% kế hoạch được giao.

Theo Nghị quyết số 303/NQ-CP ban hành ngày 30/9/2026, Chính phủ giao tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 cho các địa phương là 899.857 căn.

Trong cơ cấu này, chỉ tiêu nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua chiếm 708.834 căn; nhà ở cho thuê là 191.023 căn.

Trần Trọng