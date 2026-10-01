Nhà ở cho công nhân TP.HCM: Không chỉ cần nhiều, phải vừa túi tiền

Chiều 1/10, tại buổi Họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế, xã hội trên địa bàn TP.HCM, vấn đề về nhà ở cho thuê và thuê mua dành cho công nhân được quan tâm.

Nhiều ý kiến cho rằng, TP.HCM định hướng dành khoảng 80% quỹ nhà ở cho thuê và thuê mua là bước đi rất đúng hướng. Tuy nhiên, với mức thu nhập bình quân từ 7-10 triệu đồng/tháng của công nhân hiện nay, khả năng chi trả tiền thuê hoặc thuê mua hằng tháng vẫn là gánh nặng lớn.

Đại diện Liên đoàn Lao động TP.HCM chia sẻ thông tin tại buổi họp. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Trần Minh Thảo, Chánh văn phòng Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, theo khảo sát bước đầu, nhu cầu nhà ở của đoàn viên, công nhân, người lao động là rất lớn. TP.HCM có gần 3.200 trường hợp có nhu cầu thuê nhà ở và hơn 30.300 trường hợp có nhu cầu thuê mua, mua nhà ở xã hội.

Qua khảo sát thực tế, phần lớn người lao động đang thuê trọ tại các khu dân cư tự phát, điều kiện về diện tích, an toàn, phòng cháy chữa cháy và hạ tầng xã hội còn hạn chế.

“Chúng tôi cho rằng, rào cản lớn nhất không chỉ là giá nhà mà là khả năng cân đối dòng tiền hàng tháng của người lao động. Với thu nhập còn hạn chế, người lao động phải đồng thời chi trả tiền thuê hoặc tiền trả góp nhà, chi phí sinh hoạt, nuôi con, đi lại, học hành và các khoản phát sinh khác. Vì vậy, ngay cả khi có chính sách tín dụng ưu đãi, nếu thời hạn vay chưa đủ dài, nguồn cung nhà cho thuê phù hợp chưa đủ lớn và giá nhà chưa tương xứng với khả năng chi trả thì việc tiếp cận vẫn khó khăn”, ông Thảo nói.

Theo ông Thảo, hiện nay, chính sách tín dụng nhà ở xã hội đã có bước hỗ trợ đáng kể; lãi suất cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với chương trình nhà ở xã hội đang ở mức 5,4%/năm. Tuy nhiên, đối với người lao động, vấn đề quan trọng là phải có sản phẩm nhà ở phù hợp ngay từ đầu, đặc biệt là nhà ở cho thuê và thuê mua với diện tích, vị trí và mức giá phù hợp với thu nhập.

Do đó, Liên đoàn Lao động Thành phố cho rằng, cần tiếp cận bài toán nhà ở theo hướng “nhà phù hợp với khả năng chi trả”, chứ không chỉ tập trung vào tăng số lượng căn hộ. Liên đoàn sẽ tiếp tục khảo sát, cập nhật nhu cầu và kết nối người lao động với các dự án phù hợp; đồng thời kiến nghị cơ chế tín dụng dài hạn, lãi suất phù hợp và các chính sách hỗ trợ để giảm áp lực chi phí cho người lao động.

Nhà cho công nhân cần nhiều ưu đãi hơn để phù hợp với thu nhập “khiêm tốn” của người lao động. (Ảnh: B.L)

Đến nay, Liên đoàn Lao động Thành phố đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác cùng 9 doanh nghiệp, với tổng số khoảng 128.000 căn nhà ở dự kiến phát triển đến năm 2030.

Đại diện Liên đoàn Lao động TP.HCM cho rằng, trên thực tế, tiến độ các dự án hiện không đồng đều. Một số dự án đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ và dự kiến khởi công. Điển hình như dự án Hoa Sen An Hạ dự kiến khởi công trong quý IV/2026 với 1.853 căn hộ tại xã Tân Vĩnh Lộc. Một số dự án khác đang hoàn thiện thủ tục và dự kiến khởi công trong năm 2027. Trong khi đó, một số doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm quỹ đất phù hợp.

Theo đại diện Liên đoàn Lao động TP.HCM, mục tiêu cuối cùng của đơn vị này không phải là có nhiều bản ghi nhớ, mà là có dự án thật, căn nhà thật và người lao động thực sự có thể thuê, thuê mua với mức chi phí phù hợp.