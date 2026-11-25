Ngày 25/11, tại Hà Nội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Bộ KH&CN và Viện Phát triển chuyển đổi xanh, chuyển đổi số Việt Nam tổ chức Diễn đàn triển khai Khung kiến trúc quốc gia số và Chiến lược phát triển AI quốc gia.

Dự Diễn đàn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long…

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và các đại biểu dự Diễn đàn - Ảnh: CP

Tổ chức thực hiện để đạt hiệu quả thực chất

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo có mối quan hệ chặt chẽ, không thể tách rời.

Trong đó, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là bản thiết kế của quốc gia số, xác định những thành phần dùng chung, phương thức kết nối và trách nhiệm của từng chủ thể; còn Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo là động lực bứt phá, quyết định quốc gia số vận hành thông minh đến đâu, tạo ra giá trị gì cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng, đến nay, hệ thống thể chế liên quan đến chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo cơ bản đã đầy đủ, từ các luật, đề án đến Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số, Chiến lược dữ liệu quốc gia và Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia.

Các thể chế được xây dựng theo hướng thông thoáng, mở đường, kiến tạo phát triển, chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Như vậy, chủ trương đã có, thể chế cơ bản đã hoàn thiện, vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện như thế nào để đạt hiệu quả thực chất.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Diễn đàn - Ảnh:CP

Chuẩn bị dữ liệu sẵn sàng cho AI

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc xây dựng khung kiến trúc số, kế hoạch triển khai Chiến lược AI của cơ quan, địa phương mình. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thực tiễn cho thấy ở đâu lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thì ở đó có chuyển biến rõ rệt.

Thứ hai, bám sát thực tiễn, kế thừa tối đa, không làm lại từ đầu. Các bộ, ngành, địa phương cần rà soát toàn diện hiện trạng, đánh giá những hệ thống đang vận hành tốt để tiếp tục duy trì; những nội dung trùng lặp thì hợp nhất; những nội dung chưa phù hợp cần có lộ trình xử lý. Đối với các tỉnh sau sáp nhập, cần ưu tiên hợp nhất hệ thống của các địa phương cũ.

Đặc biệt, kiến trúc của mô hình chuyển đổi số cấp xã phải được xác định là một thành phần trong khung kiến trúc chính quyền số cấp tỉnh, không hình thành khung kiến trúc cấp xã riêng.

Diễn đàn triển khai Khung kiến trúc quốc gia số và Chiến lược phát triển AI quốc gia - Ảnh: CP

Thứ ba, lấy dữ liệu làm trung tâm, chuẩn bị dữ liệu sẵn sàng cho AI. Dữ liệu phải bảo đảm các yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ với Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia.

Thứ tư, ưu tiên ứng dụng AI nhưng phải có kiểm soát. Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai nền tảng AI hỗ trợ công vụ quốc gia với bốn nhóm bài toán trọng tâm: Trợ lý AI công vụ; AI hỗ trợ dịch vụ công; AI hỗ trợ xây dựng thể chế; AI phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Thứ năm, phát huy vai trò của Nhà nước trong thúc đẩy phát triển sản phẩm "AI Make in Việt Nam". Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Nhà nước phải là khách hàng lớn và người sử dụng đầu tiên đối với các sản phẩm AI do doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương cần công bố những bài toán AI ưu tiên, dữ liệu có thể khai thác, nhu cầu thuê, mua sắm và ngân sách dự kiến để doanh nghiệp chủ động tham gia nghiên cứu, phát triển, cung cấp giải pháp. Quá trình triển khai cần ưu tiên thuê dịch vụ, hợp tác công tư, không phụ thuộc vào một nền tảng hay một nhà cung cấp duy nhất.

Thứ sáu, tăng cường đo lường, giám sát công khai trên môi trường số. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KH&CN khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn xây dựng khung kiến trúc số, bộ chỉ số KPI; đưa hệ thống quản lý kiến trúc số quốc gia vào vận hành và ban hành bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ chuyển đổi AI...