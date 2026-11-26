Sáng 25/11, tại Hà Nội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Viện Phát triển chuyển đổi xanh, chuyển đổi số Việt Nam tổ chức Diễn đàn triển khai Khung kiến trúc quốc gia số và Chiến lược phát triển AI quốc gia.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và các đại biểu dự Diễn đàn - Ảnh: chinhphu.vn

Gắn kiến trúc số với đổi mới phương thức quản trị

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới và phát triển đất nước.

Việc triển khai đồng bộ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo (AI) là bước quan trọng trong quá trình thể chế hóa chủ trương này, hướng tới xây dựng Chính phủ số, phát triển dữ liệu số, nền tảng số, nâng cao năng lực quản trị dựa trên dữ liệu và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại Diễn đàn - Ảnh: chinhphu.vn

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm triển khai kiến trúc số, ứng dụng kiến trúc số quốc gia vào thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp AI phục vụ phát triển những lĩnh vực như y tế, giáo dục…Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang gợi mở ba vấn đề trọng tâm trong quá trình triển khai.

Trước hết, cần gắn kiến trúc số với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Việc sử dụng thống nhất hạ tầng, nền tảng số và kiến trúc dữ liệu dùng chung trong toàn hệ thống chính trị sẽ tạo sự kết nối xuyên suốt từ hoạch định chủ trương đến tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo dựa trên dữ liệu và bằng chứng thực tiễn.

Bên cạnh đó, bảo đảm tự chủ chiến lược và chủ quyền số là yêu cầu xuyên suốt. Khung kiến trúc quốc gia số cần tích hợp các yêu cầu về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu ngay từ khâu thiết kế; phát triển AI phải gắn với bảo đảm chủ quyền công nghệ.

Quá trình chuyển đổi số cũng cần lấy con người làm trung tâm. Công nghệ, dữ liệu lớn và AI đóng vai trò hỗ trợ, trong khi con người là chủ thể kiểm chứng, ra quyết định và chịu trách nhiệm. Thành quả chuyển đổi số cần được lan tỏa đến doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Từ hoàn thiện thể chế đến thực tế triển khai

Đến nay, hệ thống thể chế, chính sách về chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo cơ bản đã được hoàn thiện, từ các luật, đề án đến Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số, Chiến lược dữ liệu quốc gia và Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia.

Các cơ chế, chính sách được xây dựng theo hướng tạo môi trường thông thoáng, khuyến khích đổi mới sáng tạo, kiến tạo phát triển và chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Khi chủ trương và hành lang pháp lý cơ bản đã được xác lập, trọng tâm hiện nay là tổ chức thực hiện, đưa chính sách vào thực tiễn và tạo ra những kết quả cụ thể.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Diễn đàn - Ảnh: chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo có mối quan hệ chặt chẽ, không thể tách rời.

Nếu Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là bản thiết kế xác định các thành phần dùng chung, phương thức kết nối và trách nhiệm của từng chủ thể, thì Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo là động lực thúc đẩy khả năng vận hành thông minh, tạo ra giá trị thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Để đảm bảo quá trình triển khai đồng bộ, hiệu quả, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc xây dựng khung kiến trúc số, kế hoạch triển khai Chiến lược AI tại cơ quan, địa phương mình.

Thứ hai, bảo đảm tính kế thừa, tránh đầu tư trùng lặp. Quá trình triển khai cần bám sát thực tiễn, tận dụng tối đa các kết quả hiện có, hợp nhất những nội dung trùng lặp và xây dựng lộ trình xử lý đối với những nội dung chưa phù hợp. Các địa phương sau sáp nhập cần ưu tiên hợp nhất hệ thống của các địa phương cũ.

Thứ ba, lấy dữ liệu làm trung tâm. Dữ liệu phải đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ với Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia.

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng AI trong thực thi công vụ. Tập trung triển khai nền tảng AI hỗ trợ công vụ quốc gia với bốn nhóm bài toán trọng tâm: trợ lý AI công vụ; AI hỗ trợ dịch vụ công; AI hỗ trợ xây dựng thể chế; AI phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Thứ năm, phát huy vai trò của Nhà nước trong thúc đẩy AI Make in Việt Nam. Nhà nước phải là khách hàng lớn và người sử dụng đầu tiên các sản phẩm AI do doanh nghiệp Việt Nam phát triển. Các bộ, ngành, địa phương cần công khai nhu cầu, dữ liệu có thể khai thác và ngân sách dự kiến; ưu tiên thuê dịch vụ, hợp tác công tư, tránh phụ thuộc vào một nền tảng hoặc nhà cung cấp duy nhất.

Thứ sáu, lấy kết quả thực tiễn làm thước đo. Phó Thủ tướng đề nghị xây dựng bộ chỉ số đo lường hiệu quả triển khai tại các bộ, ngành, địa phương, tham khảo phương thức đánh giá, xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), bảo đảm kết quả được theo dõi và đánh giá thực chất.

Diễn đàn triển khai Khung kiến trúc quốc gia số và Chiến lược phát triển AI quốc gia - Ảnh: chinhphu.vn

Cùng với việc triển khai sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm, Phó Thủ tướng lưu ý cần chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực ứng dụng AI cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ cấp xã, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong môi trường số.

Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu kỹ những kiến nghị tại Diễn đàn, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, đưa Khung kiến trúc quốc gia số và Chiến lược phát triển AI vào thực tiễn.