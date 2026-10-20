Nhà ngoại giao hàng đầu của ông Putin tới Tehran, Iran khẳng định một điều

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tới Iran vào ngày 19/10, có các cuộc hội đàm cấp cao với các quan chức nước chủ nhà.

Việc nhà ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Tehran thu hút sự chú ý trong bối cảnh xuất hiện nhiều câu hỏi xung quanh mức độ hỗ trợ của Moscow dành cho Tehran trong cuộc xung đột với Mỹ trong khu vực.

Tại Tehran, ông Lavrov đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và gặp gỡ người đồng cấp Abbas Araghchi.

Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov cũng đã hội đàm với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Tuyên bố này chỉ mô tả các cuộc thảo luận một cách chung chung và không cung cấp nhiều chi tiết.

"Hai bên bày tỏ sự quan tâm chung trong việc tăng cường các nỗ lực phối hợp trong các khuôn khổ đa phương – bao gồm Liên Hợp Quốc, BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU)", tuyên bố cho biết.

"Hai bên ghi nhận với sự hài lòng về tính chất sâu rộng của đối thoại chính trị và sự hợp tác chặt chẽ ở cấp chính phủ, cấp ngành, cũng như giữa các cơ quan lập pháp, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Các bên cũng chú trọng thảo luận về việc mở rộng hợp tác thương mại, kinh tế và đầu tư, bao gồm cả việc triển khai các dự án chung trong lĩnh vực giao thông, hậu cần và năng lượng", tuyên bố nêu rõ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: TASS

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cũng nêu bật tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ liên quan đến tình hình tại Trung Đông, khu vực Vịnh Ba Tư, cũng như Nam Caucasus và khu vực Biển Caspi.

Theo tuyên bố, ông Lavrov đã "tái khẳng định sự sẵn sàng của Nga" trong việc hỗ trợ tìm kiếm giải pháp cho tình hình liên quan đến Iran – ám chỉ cuộc xung đột đang diễn ra.

Về phần mình, theo hãng thông tấn Mehr của Iran, tại cuộc gặp với nhà ngoại giao Nga, ông Rezaei đã khẳng định quyết tâm của Iran trong việc tăng cường hợp tác chiến lược giữa Tehran và Moscow.

Người đứng đầu cơ quan an ninh Iran nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy quan hệ song phương và mở rộng hợp tác toàn diện mang ý nghĩa thiết thực nhằm củng cố sự ổn định, bảo đảm an ninh khu vực cũng như đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế.

Tuyên bố từ phía Nga và Iran không đề cập đến hợp tác quân sự hay tình báo – nhưng theo đài RFE/RL, chính những nội dung không nằm trong chương trình nghị sự công khai mới là điều thu hút sự quan tâm.

Vấn đề này càng trở nên đáng chú ý khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp nhắc đến trong các bình luận của mình trong những ngày gần đây.

Cụ thể, phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng trước khi lên đường đến Kansas ngày 19/10, ông Trump cho rằng Nga – cùng với Trung Quốc – đã nỗ lực tránh bước vào hỗ trợ Tehran trong bối cảnh Washington áp đặt áp lực kinh tế và quân sự ngày càng gia tăng lên quốc gia Trung Đông.

Tổng thống Mỹ cho rằng Nga đang làm "rất ít" để giúp đỡ Iran so với những gì họ có thể thực hiện. "Nói một cách thẳng thắn, Nga lẽ ra đã có thể làm nhiều hơn để giúp đỡ Iran. Nga thực tế đã làm rất ít cho Iran, và Trung Quốc cũng vậy", ông Trump nói.

Chỉ ra sự kiềm chế của Nga trong khu vực như một lý do để tiếp tục đối thoại, ông Trump nói thêm: "Chúng ta cũng đang ở một vị thế rất thuận lợi liên quan đến Iran. Việc các bên khác không can thiệp vào vấn đề Iran là một điều tốt, bởi lẽ chúng ta đang gây sức ép rất mạnh lên Iran – cả về kinh tế lẫn quân sự. Nga hoàn toàn không có động thái can thiệp nào mà chúng ta có thể nhận thấy, và tôi cho rằng đó là một điều rất tích cực".

Trước đó, trong một bài đăng trên Truth Social vào cuối ngày 12/10, ông Trump cho biết ông hoàn toàn không tin Trung Quốc và Nga đang hỗ trợ Iran, với lập luận rằng cả hai nước này sẽ chịu thiệt hại rất lớn nếu làm như vậy.

"Nếu có thì cũng chỉ ở mức độ rất thấp, nhưng tôi hoàn toàn không tin là họ có làm. Họ có quá nhiều thứ để mất, và chúng ta sẽ biết ngay, biết rất nhanh là đằng khác!", ông Trump viết.

Minh Đức (Theo RFE/RL, Mehr News)