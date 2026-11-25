Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Phân hội Văn nghệ dân gian tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong nhiệm kỳ qua, Phân hội phát huy tinh thần trách nhiệm, duy trì hoạt động chuyên môn.

Hội viên thực hiện 112 tác phẩm, công trình, bài viết; trong đó có 25 công trình nghiên cứu, 86 tác phẩm được phổ biến. Nhiều công trình được xuất bản, đạt giải thưởng chuyên ngành như: Nghiên cứu về nông ngư cụ cổ truyền Nam Bộ, Văn hóa dân gian Hồng Ngự, Áo bà ba trong đời sống văn hóa dân gian người Nam Bộ…

Bên cạnh đó, Phân hội còn tổ chức các chuyến thực tế sáng tác, tham gia hội thảo, trại viết và hoạt động chuyên môn trong, ngoài tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, sáng tác và quảng bá văn nghệ dân gian.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phân hội đề ra mục tiêu củng cố tổ chức, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian; khuyến khích hội viên sáng tác từ 1 - 2 tác phẩm, bài viết mỗi năm; tiếp tục hoàn thành các công trình nghiên cứu có giá trị, đẩy mạnh xuất bản và phổ biến tác phẩm.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân gian, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Phân hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 5 thành viên; Nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Thuận được bầu giữ chức Phân hội trưởng Phân hội Văn nghệ dân gian tỉnh Đồng Tháp.