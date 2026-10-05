Nhà nghiên cứu dịch hạch Nga tử vong do nhiễm bệnh chưa rõ nguyên nhân

Bản đồ chỉ vị trí Shelekhov, nơi có Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch. Ảnh: Mapbox

Theo hãng thông tấn TASS của Nga ngày 4/10, sự cố xảy ra tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch ở Shelekhov, gần thành phố Irkutsk.

Cơ quan Liên bang Nga về Giám sát Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Phúc lợi con người (Rospotrebnadzor) cho biết hiện chưa rõ chính xác loại mầm bệnh nào đã phát tán. Một người đã tử vong trong sự cố này. Nạn nhân là nhân viên phòng thí nghiệm, được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.

Rospotrebnadzor cho biết: “Tình hình vệ sinh dịch tễ tại tỉnh Irkutsk, thành phố Irkutsk và Shelekhov vẫn ổn định”.

Theo cơ quan này, các biện pháp đặc biệt đã được triển khai liên quan đến trường hợp một nhân viên của Viện Chống dịch hạch ở Irkutsk, đồng thời xác nhận người này được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi chưa rõ căn nguyên.

Trước đó, lãnh đạo nước cộng hòa Buryatia lân cận, ông Alexei Tsydenov, cho biết nhân viên nói trên là một phụ nữ 28 tuổi, đã tử vong có thể do bệnh dịch hạch. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng không có ổ dịch hạch nào tại Buryatia.

Ngày 2/10, Thống đốc tỉnh Irkutsk Igor Kobzev kêu gọi người dân bình tĩnh và cho biết đã có một cuộc họp bất thường của ủy ban phòng, chống dịch bệnh cấp khu vực với sự tham dự của bác sĩ trưởng ngành y tế dự phòng Nga.

Theo ông Kobzev, cuộc họp được tổ chức liên quan đến một trường hợp nghi nhiễm bệnh đặc biệt nguy hiểm ở một người dân trong khu vực. Ông đưa ra thông tin này trên Telegram.

Một nhà máy nhôm gần phòng thí nghiệm nói trên đã yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang để phòng ngừa. Giám đốc Nhà máy Nhôm Irkutsk, ông Artem Fominikh, cũng kêu gọi mọi người bình tĩnh, đồng thời lưu ý rằng đang có nhiều tin đồn và thông tin trái chiều lan truyền. Ông Fominikh nói: “Tất cả những người được xác định có tiếp xúc gần với bệnh nhân đều đang được giám sát y tế. Hiện tại, họ không có dấu hiệu mắc bệnh và kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đều âm tính”.

Theo hãng tin độc lập địa phương Liudi Baikala, gần 200 người đã được đưa vào diện theo dõi tại bệnh viện ở Shelekhov, nơi nhân viên kỹ thuật phòng thí nghiệm nói trên được đưa đến.

Theo Liudi Baikala, ít nhất một bệnh viện phụ sản trong thành phố này cũng đã áp dụng biện pháp cách ly.

Cựu lãnh đạo Rospotrebnadzor Gennady Onishchenko ngày 2/10 nhận định căn bệnh tại tỉnh Irkutsk nhiều khả năng không phải là dịch hạch, nhưng ngay cả khi được xác nhận, căn bệnh này cũng sẽ không lây lan.

Ông Onishchenko nhận định rằng thời tiết lạnh bắt đầu xuất hiện có thể sẽ ngăn chặn bệnh lây truyền.

Dịch hạch thể phổi là một trong ba thể bệnh do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra. Hai thể còn lại thường lây truyền qua tiếp xúc với bọ chét nhiễm bệnh, động vật mắc bệnh hoặc mô nhiễm bệnh. Trong khi đó, dịch hạch thể phổi, còn gọi là dịch hạch ở phổi, có thể dễ dàng lây từ người sang người thông qua các hạt phát tán qua đường hô hấp.

Ngày 4/10, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng đã nắm được thông tin về trường hợp nghi tử vong do dịch hạch thể phổi tại Nga. Người phát ngôn cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) và các đối tác liên ngành khác. Nhiều chi tiết vẫn chưa được xác nhận. Chúng tôi khuyến khích giới chức Nga nhanh chóng và công khai chia sẻ thông tin chính xác”.

Theo CDC, bệnh nhân mắc dịch hạch thể phổi thường xuất hiện các triệu chứng sốt, đau đầu, suy nhược và viêm phổi tiến triển nhanh, kèm theo khó thở, đau ngực, ho và đôi khi có đờm lẫn máu hoặc dịch nhầy loãng.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết CDC đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại Nga, đồng thời nhấn mạnh an toàn và an ninh của công dân Mỹ là ưu tiên hàng đầu.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lưu ý rằng bệnh dịch hạch có tỷ lệ tử vong cao, nhưng cũng có thể điều trị dễ dàng bằng kháng sinh và các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm.