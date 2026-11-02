Nhà nào đang trồng hành lá nên biết 4 điều này để cây xanh tốt, cắt hết đợt này lại mọc đợt khác

Chọn sai gốc hành, đặt chậu không đúng vị trí khiến cây khó phát triển

Nhiều gia đình hiện nay tận dụng ban công, sân thượng hoặc những khoảng trống nhỏ gần cửa sổ để trồng rau gia vị. Trong đó, hành lá là lựa chọn phổ biến bởi không chiếm nhiều diện tích, dễ sử dụng trong các món ăn hằng ngày. Chỉ cần vài chiếc chậu, một ít đất và những gốc hành mua ngoài chợ, người trồng đã có thể bắt đầu tạo một vườn rau nhỏ tại nhà. Thế nhưng, để hành phát triển xanh tốt và cho thu hoạch nhiều lần, việc chuẩn bị ban đầu đóng vai trò không nhỏ.

Sai lầm đầu tiên là sử dụng những gốc hành đã hư hỏng hoặc cắt quá sát phần rễ. Khi mua hành lá về, nhiều người giữ lại phần gốc để trồng nhưng không chú ý đến tình trạng của cây. Những gốc bị dập, mềm nhũn, có dấu hiệu thối hoặc mùi lạ thường khó phục hồi, dễ hỏng sau khi xuống đất. Vì vậy, nên chọn những cây hành còn tươi, phần thân trắng chắc khỏe và bộ rễ không bị tổn thương nghiêm trọng.

Nếu trồng lại bằng hành mua ở chợ, người trồng có thể cắt giữ phần gốc dài khoảng 3–5 cm, bao gồm rễ và một đoạn thân trắng. Sau đó, đặt gốc hành vào đất tơi xốp, đủ ẩm hoặc ngâm phần rễ trong nước sạch một thời gian ngắn để kích thích ra rễ trước khi chuyển sang chậu. Không nên cắt sát đến mức chỉ còn phần rễ vì cây cần giữ lại mô thân khỏe mạnh để tiếp tục phát triển. Với những gốc đã có dấu hiệu úng, tốt nhất nên loại bỏ thay vì cố trồng chung với những cây còn tốt.

Sai lầm thứ hai là đặt chậu hành ở nơi quá tối hoặc phơi dưới nắng gắt kéo dài. Hành lá cần ánh sáng để quang hợp và tạo ra những chiếc lá xanh khỏe. Nếu để cây trong góc bếp thiếu sáng hoặc khu vực kín trong thời gian dài, lá có thể mọc yếu, mảnh, nhạt màu và dễ đổ. Ngược lại, đặt chậu nhỏ dưới nắng gay gắt giữa trưa cũng có thể khiến đất khô nhanh, lá mất nước và héo rũ.

Vị trí thích hợp là nơi thông thoáng, có ánh sáng tự nhiên và nhận được nắng buổi sáng. Ban công, sân thượng có mái che phù hợp hoặc bệ cửa sổ đủ sáng đều có thể tận dụng để trồng hành. Trong những ngày nắng nóng, nên quan sát tình trạng lá và độ ẩm đất để điều chỉnh vị trí chậu. Nếu thấy lá héo vào thời điểm nắng mạnh, có thể chuyển cây sang nơi có ánh sáng dịu hơn, đồng thời kiểm tra đất trước khi bổ sung nước.

Một lưu ý khác là không nên trồng các gốc hành quá sát nhau trong một chiếc chậu nhỏ. Khi mật độ quá dày, cây phải cạnh tranh ánh sáng, nước và dinh dưỡng, khiến thân lá phát triển kém. Những bụi hành mọc chen chúc cũng khó thông thoáng, nhất là trong điều kiện đất thường xuyên ẩm ướt. Khi cây đã ra nhiều nhánh, có thể tách bớt những bụi khỏe sang chậu khác để tạo không gian phát triển.

Tưới nước quá nhiều và cắt sát gốc là nguyên nhân khiến hành nhanh hỏng

Bên cạnh việc chọn giống và ánh sáng, chế độ tưới nước quyết định đáng kể đến khả năng sinh trưởng của hành lá. Đây là loại rau cần độ ẩm ổn định nhưng không chịu được tình trạng ngập úng kéo dài. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cây càng được tưới nhiều nước càng nhanh lớn nên thường xuyên làm đất ướt sũng. Thói quen này có thể khiến bộ rễ thiếu không khí, phần gốc mềm nhũn và lá chuyển vàng.

Sai lầm thứ ba là tưới nước theo thói quen mà không kiểm tra độ ẩm của đất. Thay vì ngày nào cũng tưới một lượng nước cố định, người trồng nên quan sát bề mặt đất và kiểm tra xem lớp đất bên dưới còn ẩm hay không. Nếu đất vẫn ướt, có thể chưa cần tưới thêm. Ngược lại, khi đất bắt đầu khô, nên bổ sung lượng nước vừa đủ để làm ẩm vùng rễ.

Chậu trồng hành cần có lỗ thoát nước ở đáy để tránh nước đọng lâu. Đất nên tơi xốp, không quá bí chặt và có khả năng thoát nước tương đối tốt. Khi tưới, có thể dùng bình có vòi nhỏ để nước thấm nhẹ quanh gốc, hạn chế làm xói đất hoặc đổ cây. Buổi sáng thường là thời điểm thuận tiện để tưới vì người trồng dễ quan sát tình trạng cây trong ngày.

Đặc biệt, vào mùa mưa hoặc những ngày độ ẩm không khí cao, cần giảm lượng nước tưới và kiểm tra chậu thường xuyên. Nếu nước tích tụ trong khay hứng dưới đáy, nên đổ bỏ để tránh tình trạng rễ ngâm nước. Khi phát hiện một vài gốc hành có dấu hiệu thối, cần kiểm tra nguyên nhân, loại bỏ phần hư hỏng và cải thiện độ thoáng của đất. Việc xử lý sớm sẽ giúp hạn chế ảnh hưởng đến những cây còn khỏe.

Sai lầm thứ tư là nhổ cả cây hoặc cắt quá sát gốc mỗi lần thu hoạch. Hành lá có khả năng tiếp tục ra lá mới sau khi được cắt nếu phần gốc và bộ rễ vẫn khỏe mạnh. Thế nhưng, nhiều người có thói quen nhổ toàn bộ bụi hành khi cần sử dụng, khiến cây không còn khả năng tái sinh. Một số trường hợp khác lại cắt sát tận phần thân trắng, làm giảm khả năng phục hồi của cây.

Để có thể thu hoạch nhiều lần, nên dùng kéo sạch cắt phần lá phía trên, giữ lại phần gốc và một đoạn lá xanh phù hợp. Cách này giúp cây tiếp tục quang hợp, đồng thời tạo điều kiện cho lá mới phát triển. Không nên cắt hết toàn bộ lá khi cây còn non hoặc vừa mới bén rễ vì lúc này khả năng phục hồi chưa ổn định. Sau mỗi đợt thu hoạch, người trồng nên để cây có thời gian phát triển trở lại trước khi cắt tiếp.

Ngoài ra, cần thường xuyên loại bỏ những lá già, vàng úa hoặc dập nát để chậu hành thông thoáng hơn. Nếu trồng lâu ngày, đất có thể suy giảm dinh dưỡng, khi đó có thể bổ sung một lượng nhỏ phân hữu cơ đã hoai mục hoặc loại phân phù hợp với rau ăn lá. Không nên bón quá nhiều phân trong một lần vì có thể ảnh hưởng đến bộ rễ. Với hành trồng để ăn, cần tuân thủ hướng dẫn sử dụng phân bón và thời gian cách ly nếu có.

Trồng hành lá tại nhà không đòi hỏi nhiều kỹ thuật phức tạp nhưng cần sự quan sát trong quá trình chăm sóc. Chọn gốc khỏe, bố trí đủ ánh sáng, tưới nước hợp lý và thu hoạch đúng cách là những yếu tố quan trọng giúp cây phát triển ổn định. Khi tránh được các sai lầm thường gặp, một chậu hành nhỏ có thể tiếp tục cho lá mới qua nhiều lần cắt, giúp gia đình có sẵn rau gia vị tươi để sử dụng trong bữa ăn hằng ngày.