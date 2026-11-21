Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thăm và kiểm tra quy trình sản xuất đạn pháo tại Nhà máy Z183. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng thị trường

Dẫn chúng tôi đi thăm các phân xưởng sản xuất, đứng trước dãy thùng sản phẩm gọn ghẽ cao ngang đầu người, dài cả mấy chục mét, Thượng tá Đỗ Văn Toàn, Chủ nhiệm Chính trị Nhà máy Z183 (Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 83), Tổng cục Công nghiệp quốc phòng hồ hởi: Đây là sản phẩm chuẩn bị xuất khẩu theo đơn đặt hàng của đối tác châu Âu. Sở dĩ đối tác chọn đặt hàng sản phẩm này là do họ đã tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024, rất ưng ý với chất lượng sản phẩm. Nhờ mở rộng thị trường, Nhà máy có thêm việc làm, tăng doanh số, người lao động tăng thêm thu nhập nâng cao đời sống.

Những dàn máy công cụ đồ sộ, từ máy dập 3.500 tấn tạo phôi đến máy dập 630 tấn tạo hình; phôi nung đỏ bằng dòng điện cảm ứng trung tần được cánh tay robot nhịp nhàng gắp chuyển sang công đoạn sau. Mỗi sản phẩm phải qua hàng chục công đoạn để từ nguyên liệu ban đầu thành hình theo đúng tiêu chuẩn, chính xác đến từng micromet. Những bóng công nhân áo xanh tập trung thao tác trên bảng điều khiển. Động tác của họ thuần thục, chính xác như đã thuộc lòng từ lâu lắm.

Đến nay, Z183 đã trở thành một trong những cơ sở kỹ thuật đầu ngành của quân đội về kết hợp kinh tế với quốc phòng.

Cán bộ và công nhân kỹ thuật vận hành cánh tay robot trong công tác sản xuất đạn pháo.(Ảnh: THẾ ĐẠI)

Về sản xuất kinh tế, Nhà máy phát triển 2 nhóm chủ lực là sản phẩm phòng cháy chữa cháy và hộp sắt bảo quản đạn xuất khẩu. Trong đó, nhóm sản phẩm phòng cháy chữa cháy đã trở thành thương hiệu uy tín, lớn nhất thị trường, sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất trong nước. Hộp bảo quản đạn của nhà máy với sản lượng khoảng 2 triệu sản phẩm mỗi năm đã có mặt tại Hoa Kỳ, Canada, EU, Trung Đông, Singapore, Australia, Nam Phi… đưa Z183 trở thành nhà sản xuất lớn nhất cả nước trong phân khúc này.

Thượng tá Phan Quang Phúc, Giám đốc Nhà máy Z183 cho biết, Nhà máy đang đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào điều hành và sản xuất, từng bước xây dựng mô hình nhà máy thông minh, nhằm tối ưu nguồn lực, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Tại kỳ Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2026 tới đây, Nhà máy sẽ trưng bày nhiều sản phẩm mới có tính năng ưu việt hơn so với kỳ triển lãm 2024.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chăm lo đời sống người lao động

Đề án xây dựng 10 đặc trưng văn hóa doanh nghiệp được triển khai, đang từng ngày lan tỏa, thấm sâu vào mỗi con người nơi đây, ngay từ những chi tiết nhỏ nhất. Màu men sứ trắng tinh, sạch sẽ của chậu lavabo rửa tay trước cửa nhà ăn tập thể Z183 tương phản với màu xanh tươi tốt của chậu cây cỏ lan chi đặt bên vòi nước gợi nên cảm giác của một nếp văn hóa cao. Chị Lê Thị Thúy Hảo, công nhân Phân xưởng A4 vui vẻ cho biết, bữa ăn ca của công nhân lao động ở đây là ăn tự chọn. Anh chị em bộ phận phục vụ bao giờ cũng mua được thực phẩm tươi ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng, chế biến theo thực đơn đa dạng và đồ ăn luôn được giữ ấm, nóng như bữa cơm gia đình. Nhờ thế nhà máy luôn duy trì được tỷ lệ quân số khỏe trên 98,5%.

Công nhân kỹ thuật vận hành máy tiện trong quá trình sản xuất vỏ liều. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Công nhân kỹ thuật vận hành máy CNC. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Công nhân kỹ thuật vận hành máy dập để tạo hình cho vỏ liều. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thượng tá Đỗ Văn Toàn cho biết, Nhà máy có 1 nhà công vụ 6 tầng, 4 nhà tập thể 3 tầng và đang xây thêm 2 nhà tập thể 5 tầng mới, bảo đảm cho công nhân, người lao động có nơi ở tốt nhất. Nhà máy có trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, sẵn sàng phục vụ cả ngày Chủ nhật; có bệnh xá, có bác sĩ chuyên khoa I, có hệ thống máy móc y tế hiện đại; có nhà văn hóa, nhà thi đấu thể thao, sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân bóng bàn, sân tennis, nhiều sân pickleball, bể bơi...; khuôn viên nhiều cây xanh, bóng mát với dòng suối hiền hòa chảy qua; nhiều dụng cụ thể dục ngoài trời được lắp đặt ở những vị trí đẹp... Tất cả đều phục vụ chung một mục đích: mang lại điều kiện, môi trường làm việc, sinh hoạt tốt nhất, nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ Nhà máy Z183 kiểm tra quá trình sản xuất bán thành phẩm đạn pháo. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Công tác sản xuất hộp sắt xuất khẩu tại Nhà máy Z183. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Với thành tích đã đạt được, chỉ trong 10 năm gần đây, Nhà máy Z183 đã được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (2021, 2026), Cờ thi đua Bộ Quốc phòng (2021, 2022), Cờ thi đua Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (2020, 2023). Năm 2024, Nhà máy nhận Giải thưởng Sao vàng đất Việt, nằm trong top 100 thương hiệu hàng đầu của Việt Nam.