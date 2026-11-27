Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 13/12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Trong đó có nhiều đơn vị, nhà máy trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tham gia trưng bày sản phẩm.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên 76 (Nhà máy Z176), nhà máy sẽ giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu về ngụy trang, nghi binh, trang bị cá nhân và bảo đảm hoạt động dã chiến, cứu hộ, cứu nạn. Cùng với trưng bày, xúc tiến thương mại, đơn vị chú trọng tổ chức trải nghiệm thực tế, giúp khách tham quan hiểu rõ hơn tính năng sản phẩm, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu, sản xuất.

Đại tá Nguyễn Hữu Lợi, Phó Giám đốc Nhà máy Z176.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Lợi, Phó Giám đốc Nhà máy Z176, triển lãm là dịp để nhà máy giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, quan trọng hơn là cơ hội khẳng định năng lực nghiên cứu, thiết kế, công nghệ, tổ chức sản xuất và chất lượng nguồn nhân lực với các đối tác trong nước và quốc tế. Giá trị của Triển lãm nằm ở chỗ khách tham quan hiểu được năng lực phía sau mỗi sản phẩm, từ đó tin tưởng hơn vào khả năng đáp ứng yêu cầu và tiềm năng hợp tác với nhà máy.

Lấy người lính và yêu cầu nhiệm vụ làm trung tâm

Lãnh đạo nhà máy cho biết, qua hai lần tham gia triển lãm vào các năm 2022 và 2024, Nhà máy Z176 đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong lựa chọn sản phẩm, tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu tính năng và tiếp xúc đối tác. Vì vậy, tại triển lãm lần này, nhà máy xác định mỗi sản phẩm được giới thiệu phải có giá trị sử dụng, thể hiện kết quả nghiên cứu, cải tiến cụ thể. Hoạt động trưng bày phải hướng tới đối thoại, trải nghiệm và kết nối, vượt ra ngoài mục tiêu quảng bá hình ảnh.

Các nhóm sản phẩm được lựa chọn phản ánh những hướng phát triển có thế mạnh của nhà máy, từ ngụy trang, nghi binh, trang bị cá nhân đến bảo đảm hoạt động dã chiến, cứu hộ, cứu nạn.

Dự kiến, nhà máy sẽ trưng bày lưới ngụy trang, mô hình tạo giả máy bay Su-30MK2, mô hình tạo giả khí tài tác chiến điện tử, bộ quân phục ngụy trang bắn tỉa phát xạ thấp, áo trang bị K23… Trong đó, nhóm sản phẩm ngụy trang và mô hình nghi binh thể hiện năng lực nghiên cứu chuyên sâu, hướng tới khả năng che giấu mục tiêu và tạo mục tiêu giả trước các phương tiện quan sát, trinh sát.

Mô hình tạo giả máy bay Su-30MK2 trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Ở nhóm trang bị cá nhân, nhà máy sẽ giới thiệu tiêu biểu là áo trang bị K23, được phát triển theo cách tiếp cận lấy người lính và yêu cầu nhiệm vụ làm trung tâm. Sản phẩm thiết kế dạng mô-đun, khối lượng 1,7 kg, cho phép tích hợp các trang bị cần thiết, giảm sự cồng kềnh, thuận tiện thao tác và tăng tính cơ động của người chiến sĩ. Áo trang bị K23 đã được thử nghiệm trong diễn tập PT-23, diễn tập của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các nhiệm vụ A50, A80.

Áo trang bị K23.

Bên cạnh đó, thuyền bơm hơi CQ-09, phao chở vũ khí vượt sông TH-76 và lều bơm hơi dạng mô-đun thể hiện khả năng nghiên cứu, sản xuất các trang bị phục vụ nhiệm vụ quân sự, đồng thời có giá trị ứng dụng trong cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhân dân khi xảy ra thiên tai.

Tạo môi trường kết nối giữa nghiên cứu với thực tiễn

Tại triển lãm lần này, Nhà máy Z176 đặc biệt chú trọng tăng cường trải nghiệm thực tế. Khách tham quan được trực tiếp mặc thử áo trang bị K23, trang phục ngụy trang, quan sát qua các thiết bị trinh sát và theo dõi hình ảnh minh họa, qua đó hiểu rõ hơn công năng, đặc điểm kỹ thuật và giá trị sử dụng của sản phẩm. Trải nghiệm trực tiếp giúp rút ngắn khoảng cách giữa giới thiệu và cảm nhận, giữa thông số kỹ thuật và hiệu quả thực tế. Những câu hỏi, nhận xét và yêu cầu từ người sử dụng, chuyên gia, đối tác cũng là nguồn thông tin quý để nhà máy tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

Thuyền bơm hơi CQ-09 và lều bơm hơi dạng mô-đun sẽ được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Lợi, hiệu quả của triển lãm cần được nhìn nhận trên nhiều phương diện. Trước hết là hiệu quả quảng bá, xây dựng uy tín, khi khách hàng và đối tác có điều kiện đánh giá trực tiếp sản phẩm và năng lực của nhà máy.

Thứ hai là hiệu quả nghiên cứu, phát triển: việc quan sát, trao đổi, tiếp cận công nghệ và giải pháp của các đơn vị khác giúp đội ngũ kỹ thuật có thêm cơ sở cải tiến sản phẩm, như kinh nghiệm đã được vận dụng khi hoàn thiện áo trang bị K23. Thứ ba là hiệu quả thị trường và hợp tác: Triển lãm giúp nhà máy tiếp cận khách hàng mới, nắm bắt nhu cầu, mở rộng kết nối và tạo tiền đề cho các chương trình nghiên cứu, sản xuất chung.

Thực tế qua các kỳ Triển lãm, ở lĩnh vực kinh tế, nhà máy đã tiếp nhận nhiều đơn hàng. Với sản phẩm quốc phòng, một số đối tác nước ngoài đã quan tâm, trao đổi và xúc tiến nghiên cứu, trong đó áo trang bị K23 được đánh giá có tiềm năng. Những trao đổi này chưa phải là hợp đồng thương mại đã ký kết, song là bước khởi đầu quan trọng để xây dựng quan hệ hợp tác thực chất, lâu dài.

Đại tá Nguyễn Hữu Lợi nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định không lấy số lượng khách tham quan hay sự chú ý nhất thời làm thước đo duy nhất. Điều quan trọng là sau Triển lãm, nhà máy có thêm bao nhiêu cơ hội hợp tác cụ thể, hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường, sản phẩm cần tiếp tục hoàn thiện ở điểm nào và năng lực nội tại được nâng lên ra sao. Mỗi cuộc gặp gỡ cần được chuyển thành thông tin; mỗi phản hồi cần được nghiên cứu; mỗi cơ hội cần được theo dõi và thúc đẩy bằng trách nhiệm của các bộ phận liên quan”.

Phó Giám đốc Nhà máy Z176 cho rằng, giá trị lớn nhất của Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 là tạo môi trường kết nối giữa nghiên cứu với thực tiễn, giữa nhà sản xuất với người sử dụng, giữa năng lực hiện có với yêu cầu phát triển trong tương lai. Với tinh thần cầu thị, chủ động đổi mới, nhà máy mong muốn qua triển lãm vừa giới thiệu những gì mình đang có, vừa khẳng định khả năng tiếp tục sáng tạo, hoàn thiện và làm chủ sản phẩm. "Thành công của triển lãm phải được đo bằng những chuyển biến thực chất sau đó: sản phẩm tốt hơn, khách hàng tin tưởng hơn, hợp tác sâu rộng hơn và năng lực thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, sản xuất kinh doanh ngày càng được nâng cao", Phó Giám đốc Nhà máy Z176 nhấn mạnh.