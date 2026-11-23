Lo con nghiện tivi, một ông bố ở Trung Quốc đã nghĩ ra cách độc đáo, cứ sau 10 phút, màn hình sẽ tự động hiển thị câu hỏi trắc nghiệm. Chỉ khi trả lời đúng, đứa trẻ mới có thể tiếp tục xem chương trình yêu thích.