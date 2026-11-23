Nhà máy Z113 sẽ đưa UAV lưỡng dụng và đạn pháo Hải quân tới sân bay Gia Lâm
Từ hỗ trợ chữa cháy đến chở thiết bị y tế phục vụ cứu hộ, máy bay không người lái (UAV) lưỡng dụng mở thêm hướng phát triển cho Nhà máy Z113. Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, Z113 chọn UAV làm điểm nhấn công nghệ và dự kiến giới thiệu các sản phẩm chủ lực, trong đó có đạn pháo Hải quân và các loại thuốc nổ công nghiệp, quân sự.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nha-may-z113-se-dua-uav-luong-dung-va-dan-phao-hai-quan-toi-san-bay-gia-lam-post1896590.tpo