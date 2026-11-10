Nhà máy xử lý rác ở Quảng Ngãi bị phạt 155 triệu đồng

Ngày 10/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH (trụ sở tại thôn Hà Mòn 1, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) tổng số tiền 155,4 triệu đồng do vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Theo đó, doanh nghiệp này thực hiện hai hành vi xả nước thải có các thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà.

Trong đợt kiểm tra ngày 13/8, đoàn kiểm tra lấy mẫu nước rỉ từ hố thu nước thải của bãi rác cũ, chảy thành dòng ra môi trường đất ở khu vực phía Nam nhà máy.

Kết quả phân tích cho thấy nhiều thông số vượt quy chuẩn cho phép. Trong đó, BOD5 vượt 2,92 lần, COD vượt 2,58 lần, Amoni vượt 2,36 lần, chất rắn lơ lửng (TSS) vượt 2 lần và Coliform vượt 2,2 lần. Lưu lượng nước thải tại thời điểm kiểm tra là 2,4 m³/ngày. Với hành vi này, doanh nghiệp bị xử phạt 11,4 triệu đồng.

Đáng chú ý, tại vị trí nước thải đầu ra của hệ thống xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện nhiều thông số vượt quy chuẩn. Cụ thể, BOD5 vượt 2,83 lần, Amoni và COD cùng vượt 2,8 lần, tổng Nitơ vượt 2,07 lần và TSS vượt 1,56 lần. Lưu lượng nước thải tại thời điểm kiểm tra là 31,2 m³/ngày.

Đối với hành vi thứ hai, doanh nghiệp bị xử phạt 144 triệu đồng. Tổng mức xử phạt cho cả hai hành vi là 155,4 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, công ty này còn phải chi trả hơn 8,1 triệu đồng kinh phí phân tích mẫu môi trường cho Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà được UBND tỉnh Kon Tum cũ (nay tỉnh Quảng Ngãi) chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2018, sau đó được điều chỉnh vào các năm 2019 và 2021.