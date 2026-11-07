Nhà máy xử lý rác cụm Long Xuyên dự kiến vận hành giữa năm 2027

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Sáng 7/11, tại xã Bình Hòa, Sở Xây dựng An Giang phối hợp Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Đầu tư Huy Ngọc Hưng tổ chức lễ khởi động dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt cụm Long Xuyên.

Dự án có diện tích 8ha, triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), thời gian thực hiện 26 năm. UBND tỉnh An Giang là cơ quan chủ quản đầu tư, Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Đầu tư Huy Ngọc Hưng là nhà đầu tư.

Khởi công từ ngày 21/6/2024, dự án dự kiến hoàn thành và vận hành chính thức trong năm 2026. Tuy nhiên, đến nay, nhà đầu tư mới hoàn thành khoảng 90% khối lượng hạ tầng cơ sở. Các hạng mục chính như nhà xưởng, dây chuyền công nghệ, thiết bị lò đốt và hệ thống điện chưa hoàn thành; giá trị thực hiện hợp đồng mới đạt khoảng 21%.

Khu vực xây dựng nhà máy xử lý rác

Để tiếp tục triển khai, nhà đầu tư đang tìm kiếm nguồn cung vật liệu, đồng thời bổ sung nguồn lực tài chính thông qua huy động vốn góp từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLC.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng An Giang Trần Thanh Vũ đề nghị nhà đầu tư tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Nhà máy dự kiến vận hành từ ngày 15/7/2027, góp phần tăng năng lực xử lý rác thải sinh hoạt tập trung, giảm áp lực môi trường tại khu vực.