Nhà máy X55 Hải quân khởi công đóng mới 4 tàu quân sự

Những năm qua, Nhà máy X55 Hải quân đã tổ chức đóng mới thành công nhiều lớp tàu bổ trợ cho Quân chủng Hải quân và các đơn vị. Dự án đóng mới 4 tàu quân sự với cấu hình, tính năng đã được phê duyệt; có chức năng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Đại tá Bùi Văn Tiến, Trưởng phòng Quản lý đóng tàu, Bộ Tham mưu, Quân chủng Hải quân phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Bùi Văn Tiến, Trưởng phòng Quản lý đóng tàu, Bộ Tham mưu, Quân chủng Hải quân cho biết, việc đầu tư đóng mới tàu quân sự thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với Quân chủng Hải quân, cũng như đối với các nhà máy đóng tàu trong Quân đội; góp phần nâng cao năng lực, trình độ và kinh nghiệm đóng tàu ở trong nước, từng bước làm chủ công nghệ đóng tàu hiện đại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Một góc Nhà máy X55 Hải quân.

“Để việc đóng tàu đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tôi đề nghị Nhà máy X55 Hải quân, các đơn vị tư vấn, đăng kiểm, các nhà thầu cung cấp vật tư, trang bị thực hiện đúng quy chế phối hợp; đặc biệt coi trọng an toàn lao động, an toàn thiết bị, phòng, chống cháy nổ; bảo đảm bàn giao tàu theo đúng kế hoạch cho Quân chủng Hải quân”, Đại tá Bùi Văn Tiến nhấn mạnh.