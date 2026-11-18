Nhà máy Vissan Tây Ninh xây dựng tại xã Thạnh Lợi, trên diện tích hơn 22,4 ha. Trong tổng mức đầu tư hơn 1.558 tỷ đồng, doanh nghiệp dành hơn 417 tỷ đồng cho hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động giết mổ và chế biến thực phẩm. Theo thiết kế, nhà máy Vissan có dây chuyền giết mổ heo công suất 240 con/giờ, cùng hệ thống sản xuất xúc xích, thịt nguội, đồ hộp, giò và lạp xưởng. Tổng công suất chế biến dự kiến đạt gần 35.000 tấn sản phẩm mỗi năm khi công trình hoàn thành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Nhà máy chế biến thực phẩm Vissan Tây Ninh tại xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh.

Dự án được đầu tư theo mô hình sản xuất khép kín, chú trọng kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu. Hệ thống quản lý được định hướng đáp ứng các tiêu chuẩn HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, đồng thời phát huy năng lực kiểm nghiệm theo ISO/IEC 17025, phục vụ yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ông Lê Minh Tuấn - Tổng giám đốc Vissan, cho biết việc xây dựng nhà máy mới nhằm bổ sung năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. “Trước nhu cầu tiêu thụ thực phẩm ngày càng cao của thị trường trong nước và định hướng mở rộng xuất khẩu, VISSAN xác định việc tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất là bước đi cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo”, ông Tuấn nói.

Sau 56 năm hoạt động, Vissan hiện có gần 4.000 lao động, với hệ thống chế biến thực phẩm đạt công suất trên 30.000 tấn/năm. Doanh nghiệp vận hành ba dây chuyền giết mổ heo công suất 120 con/giờ/dây chuyền, hai dây chuyền giết mổ bò công suất 30 con/giờ/dây chuyền cùng các dây chuyền chế biến được đầu tư từ châu Âu và Nhật Bản.

Các đại biểu tham dự lễ động thổ Nhà máy chế biến thực phẩm Vissan Tây Ninh, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.558 tỷ đồng.

Mỗi năm, Vissan cung ứng khoảng 30.000 tấn thực phẩm chế biến và 20.000 tấn thực phẩm tươi sống. Hệ thống phân phối gồm hơn 700 siêu thị, cửa hàng tiện lợi, 140 nhà phân phối và khoảng 90.000 điểm bán truyền thống. Sản phẩm của doanh nghiệp hiện được xuất khẩu sang Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số thị trường khác.

Nhà máy Vissan tại Tây Ninh được kỳ vọng mở rộng năng lực chế biến, đồng thời tăng khả năng kết nối vùng nguyên liệu với hệ thống sản xuất và phân phối. Dự án còn tạo điều kiện phát triển các hoạt động cung ứng nguyên liệu, vận tải, kho vận và dịch vụ hỗ trợ, mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp, hộ sản xuất tại địa phương.

Ông Lê Minh Tuấn - Tổng giám đốc Vissan phát biểu tại lễ động thổ nhà máy chế biến thực phẩm tại Tây Ninh.

Khi hoàn thành, nhà máy Vissan dự kiến tạo thêm việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, góp phần phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm tại Tây Ninh. Vissan cam kết triển khai công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.