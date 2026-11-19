Video: Bất chấp yêu cầu tạm dừng hoạt động, nhà máy sản xuất Global Trade Investment vẫn vận hành dây chuyền sản xuất viên nén gỗ trong ngày 17/11

Theo thông tin từ UBND xã Nghĩa Phương (TP Bắc Ninh), ngày 12/11, đơn vị có văn bản đề nghị Công ty TNHH Global Trade Investment tạm dừng hoạt động dự án Nhà máy sản xuất Global Trade Investment do chưa hoàn thiện thủ tục môi trường. Đồng thời, chính quyền địa phương giao các lực lượng chức năng giám sát, đôn đốc doanh nghiệp chấp hành.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Điện tử VTC News tại nhà máy ở thôn Quỳnh Cả, xã Nghĩa Phương trong ngày 17/11 cho thấy hoạt động sản xuất vẫn diễn ra. Bên trong khuôn viên, các dây chuyền nghiền, ép gỗ vận hành liên tục, tiếng máy móc phát ra ầm ĩ. Khói bụi từ khu vực sản xuất phát tán ra môi trường xung quanh.

Văn bản của UBND xã Nghĩa Phương đề nghị Công ty TNHH Global Trade Investment tạm dừng hoạt động dự án Nhà máy sản xuất Global Trade Investment.

Theo tìm hiểu, ngày 22/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Bắc Ninh có công văn yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đăng ký môi trường. Dù công ty báo cáo đã nộp lại hồ sơ vào ngày 3/11, nhưng đến thời điểm này, hồ sơ vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Vì vậy, ngày 12/11, UBND xã Nghĩa Phương ban hành văn bản yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động cho đến khi có văn bản cho phép.

Hồ sơ môi trường bị trả lại vì nhiều thiếu sót

Theo Công văn số 9757 của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Bắc Ninh, hồ sơ đăng ký môi trường của Công ty TNHH Global Trade Investment còn nhiều nội dung chưa được làm rõ.

Cụ thể, doanh nghiệp chưa làm rõ nguyên liệu đầu vào gồm vụn gỗ, phụ phẩm nông nghiệp, mùn cưa có bao gồm chất thải hay không; chưa dự báo khối lượng bụi gỗ phát sinh được thu hồi.

Đối với chất thải nguy hại, công ty áp dụng mã chất thải nguy hại đối với dầu mỡ thải chưa đúng quy định, đồng thời chưa đánh giá đầy đủ các loại chất thải phát sinh thực tế như vỏ thùng đựng dầu, thùng đựng hóa chất, ắc quy thải.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Bắc Ninh cũng chỉ ra quy trình công nghệ và hệ thống thu gom, xử lý khí thải trong hồ sơ chưa mô tả đúng thực tế, chưa thống nhất với bản vẽ công trình. Cụ thể, công đoạn nghiền, ép viên nén gỗ có buồng hút bụi gồm các túi lọc bụi; công đoạn sấy có bể dập bụi, tháp đệm và bộ tách nước để xử lý.

Công ty vẫn hoạt động, xả khói ô nhiễm vào trưa 17/11.

Ngoài ra, quy trình sản xuất có nhiều nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung nên cơ quan chuyên môn yêu cầu doanh nghiệp rà soát, bổ sung các biện pháp giảm thiểu.

Cũng theo nội dung công văn, nhà máy đã hoàn thành các hạng mục công trình và đi vào vận hành thử nghiệm. Do đó, doanh nghiệp được yêu cầu bổ sung bản vẽ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường.

Từ những thiếu sót trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Bắc Ninh trả lại hồ sơ đăng ký môi trường, yêu cầu công ty chỉnh sửa, hoàn thiện theo quy định.

Từng bị xử phạt 180 triệu đồng

Đáng chú ý, trước đó, Công ty TNHH Global Trade Investment bị Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Bắc Ninh xử phạt tổng số tiền 180 triệu đồng do 3 hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo quyết định xử phạt, hành vi thứ nhất là thực hiện không đúng nội dung giấy phép môi trường khi thu mua vỏ cây keo, vỏ cây bạch đàn, mùn keo băm từ các cơ sở bóc gỗ làm nguyên liệu sản xuất viên nén gỗ. Doanh nghiệp cũng không bố trí kho lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo giấy phép mà chỉ sử dụng các thùng chứa để thu gom.

Quá trình hoạt động, Công ty TNHH Global Trade Investment thường xuyên xả lượng khói lớn ra môi trường.

Ngoài ra, công ty sử dụng hồ lắng, lắp đặt 2 bể chứa dự phòng để thu gom nước thải, sau đó thuê đơn vị có chức năng hút, xử lý nhưng không báo cáo cơ quan cấp phép theo quy định. Với hành vi này, doanh nghiệp bị phạt 50 triệu đồng.

Hành vi thứ hai là không đóng gói, bảo quản chất thải nguy hại trong bao bì, thiết bị lưu chứa phù hợp, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và dấu hiệu cảnh báo theo quy định. Các loại chất thải được nêu gồm dầu thải, bóng đèn huỳnh quang thải và ắc quy thải. Vi phạm này bị xử phạt 90 triệu đồng.

Hành vi thứ ba là không lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải theo quy định tại Thông tư số 41 ngày 14/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Với vi phạm này, công ty bị phạt 40 triệu đồng.

Tổng số tiền xử phạt đối với 3 hành vi là 180 triệu đồng.

Theo Quyết định số 778 ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang (trước đây), Công ty TNHH Global Trade Investment được chấp thuận thực hiện dự án “Xây dựng nhà máy chế biến nấm kim châm, nấm bào ngư xuất khẩu” tại thôn Quỳnh Cả, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay thuộc TP Bắc Ninh).

Khói, bụi từ nhà máy xả ra bao trùm cả khu vực.

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 19.800m², công suất chế biến nấm kim châm, nấm bào ngư 3.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 35 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 10 tỷ đồng, vốn vay 25 tỷ đồng.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án dự kiến hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng từ tháng 9/2020 đến tháng 2/2023 và đi vào hoạt động từ tháng 3/2023. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư.

Việc nhà máy vẫn duy trì hoạt động sau khi UBND xã Nghĩa Phương có văn bản yêu cầu tạm dừng đặt ra vấn đề về trách nhiệm chấp hành của doanh nghiệp cũng như công tác giám sát, xử lý của cơ quan chức năng. Các cơ quan có thẩm quyền cần kiểm tra thực tế, làm rõ hoạt động sản xuất, tình trạng hoàn thiện thủ tục môi trường và việc chấp hành các yêu cầu của chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý theo quy định.