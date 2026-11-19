Hình ảnh Đập tràn thủy điện Sông Tranh 2 điều tiết hồ chứa trong mùa lũ năm 2025. (Ảnh: Công ty Thủy điện Sông Tranh cung cấp)

Ngày 6/11/2026, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 2138/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 trước đây.

Quy trình mới áp dụng đối với hệ thống các hồ chứa, đập và công trình trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, trong đó có hồ thủy điện Sông Tranh 2. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường sự phối hợp trong vận hành các công trình trên lưu vực, nâng cao hiệu quả điều tiết nguồn nước, góp phần cắt, giảm lũ cho hạ du trong mùa lũ và sử dụng hiệu quả nguồn nước, giảm thiểu nguy cơ hạn hán, thiếu nước trong mùa cạn.

Theo Quyết định số 2138/QĐ-TTg, các quy trình vận hành hồ, đập đã được ban hành trước đây nếu không còn phù hợp với quy định mới phải được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính thống nhất trong quá trình thực hiện.

Việc ban hành Quy trình mới thể hiện yêu cầu quản lý, điều hành tổng thể đối với hệ thống công trình thủy lợi, thủy điện và các công trình liên quan trên toàn lưu vực. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn hạ du và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước.

Ngay sau khi Quyết định số 2138/QĐ-TTg được ban hành, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã có Thông báo số 1495/TB-TĐST ngày 11/11/2026, yêu cầu các phòng, phân xưởng khẩn trương nghiên cứu, phổ biến và triển khai các nhiệm vụ nhằm bảo đảm công tác vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 phù hợp với Quy trình mới.

Trong đó, Phòng Kế hoạch và Kỹ thuật được giao chủ trì xây dựng quy chế phối hợp trong vận hành, cung cấp thông tin và số liệu khí tượng thủy văn phục vụ công tác vận hành hồ chứa với các chủ đầu tư công trình trên lưu vực sông Thu Bồn. Đồng thời, rà soát, ký kết lại quy chế phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng và các xã vùng hạ du gồm: Trà Đốc, Trà Tân, Trà My, Lãnh Ngọc, Phước Trà, Quế Phước, Nông Sơn, Hiệp Đức và Việt An về công tác ứng phó thiên tai, vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 trong mùa lũ hằng năm.

Cùng với đó, Công ty triển khai lập đề cương, dự toán xây dựng Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 và đề cương, dự toán tính toán sản lượng điện trung bình năm của Nhà máy theo các nội dung của Quy trình mới. Việc nghiên cứu, rà soát tính đầy đủ và tính pháp lý của Quyết định số 2138/QĐ-TTg cũng được chú trọng nhằm phục vụ công tác tham mưu trong vận hành hồ chứa, phòng, chống thiên tai và thị trường điện.

Đối với phân xưởng vận hành, Công ty yêu cầu nghiên cứu kỹ các quy định của Quy trình mới để tham mưu lãnh đạo Công ty và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công ty trong việc thực hiện các lệnh vận hành hồ chứa. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phổ biến các nội dung của Quy trình đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trong phân xưởng và tổ chức sát hạch đối với các chức danh liên quan.

Phân xưởng sửa chữa cũng được yêu cầu tổ chức phổ biến quy trình đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện, tuyên truyền về công tác vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2.

Theo yêu cầu của Giám đốc Công ty, các phòng, phân xưởng phải nghiêm túc triển khai nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2026.

Phòng điều khiển trung tâm - Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2. ﻿(Ảnh: Công ty Thủy điện Sông Tranh cung cấp)

Đối với hồ thủy điện Sông Tranh 2, việc triển khai Quy trình vận hành liên hồ chứa mới có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường phối hợp giữa các công trình trên lưu vực, chủ động trao đổi thông tin khí tượng thủy văn và nâng cao hiệu quả tổ chức vận hành theo quy định.

Đặc biệt, việc rà soát, hoàn thiện các quy chế phối hợp cơ quan phòng thủ dân sự thành phố và chính quyền các xã vùng hạ du là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, phối hợp ứng phó thiên tai và chủ động triển khai các phương án liên quan đến vận hành hồ chứa trong mùa lũ.

Với đặc thù là công trình thủy điện nằm trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, hoạt động vận hành hồ Sông Tranh 2 luôn gắn liền với yêu cầu bảo đảm an toàn công trình, hiệu quả phát điện, sử dụng hợp lý nguồn nước và trách nhiệm đối với khu vực hạ du. Vì vậy, việc thực hiện nghiêm túc Quy trình vận hành liên hồ chứa không chỉ là yêu cầu tuân thủ quy định của Chính phủ mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý, vận hành Nhà máy.

Công ty Thủy điện Sông Tranh đang phối hợp các chủ hồ trên bậc thang sông Thu Bồn tổ chức Hội nghị truyền thông phòng tránh giảm nhẹ thiên tai năm 2026 tại xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Công ty Thủy điện Sông Tranh cung cấp)

Với tinh thần chủ động, nghiêm túc và trách nhiệm, Công ty Thủy điện Sông Tranh đang tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, từng bước hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, hướng đến mục tiêu vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả, góp phần bảo đảm an toàn cho công trình và cộng đồng dân cư vùng hạ du, đồng thời đóng góp tích cực vào việc sử dụng hiệu quả nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn.