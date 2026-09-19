Nhà máy Thủy điện Đa Nhim tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Ngày 16-9, tại Nhà máy Thủy điện Đa Nhim thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ), Công ty phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

Toàn cảnh các lực lượng, phương tiện tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Nhà máy Thủy điện Đa Nhim.

Đây là hoạt động nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng ứng phó khi xảy ra tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn; đồng thời đánh giá khả năng huy động, tổ chức lực lượng, phương tiện, công tác chỉ huy, thông tin liên lạc và phối hợp giữa các đơn vị khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Công ty ĐHĐ đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác chuẩn bị và tổ chức thực tập theo phương án đã được xây dựng theo Kế hoạch số 3252/KH-CAT ngày 20 tháng 3 năm 2026 của Công an tỉnh Khánh Hòa.

Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở Nhà máy tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Nhà máy Thủy điện Đa Nhim.

Tham gia buổi thực tập có khoảng 217 người và 21 phương tiện, thiết bị. Ngay khi tình huống giả định được phát hiện, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở của Nhà máy triển khai các nhiệm vụ theo phương án; tổ chức báo động, hướng dẫn cán bộ, công nhân viên thoát khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ hiện trường; sau đó lực lượng Công an xã, Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp có mặt, các nhiệm vụ được tiếp tục triển khai theo sự chỉ huy, điều hành chung. Lực lượng chuyên nghiệp tiến hành trinh sát, xác định diễn biến đám cháy, vị trí người bị nạn và các yếu tố nguy hiểm tại hiện trường; phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở tổ chức chữa cháy, cứu người và kiểm soát khu vực xảy ra sự cố. Các lực lượng quân sự, y tế, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đồng thời thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được phân công, trong đó lực lượng y tế tiếp nhận, sơ cấp cứu người bị nạn sau khi được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các lực lượng, phương tiện tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Nhà máy Thủy điện Đa Nhim.

Thông qua thực tập, việc tổ chức lực lượng, triển khai phương tiện, sử dụng thiết bị chữa cháy, tìm kiếm và đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm được thực hành trong điều kiện mô phỏng tình huống thực tế. Đây cũng là dịp để cán bộ, công nhân viên củng cố kỹ năng xử lý tình huống và thực hiện các nhiệm vụ PCCC và CNCH theo phương án được phân công. Đây là cơ sở để Công ty tiếp tục hoàn thiện phương án, nâng cao khả năng ứng phó và góp phần bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất điện tại Nhà máy Thủy điện Đa Nhim.