Một nhà máy của US Steel ở Pittsburgh, Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Từng đứng trước nguy cơ đóng cửa và đe dọa mất hàng trăm việc làm, nhà máy thép Edgar Thomson ở ngoại ô Pittsburgh - biểu tượng công nghiệp mở cửa từ năm 1875 - nay đang trải qua đợt nâng cấp quy mô lớn nhờ sự đầu tư từ Nhật Bản. Tại khu vực Mon Valley dọc sông Monongahela ở Tây Nam Pennsylvania, mặt bằng đang được giải phóng để xây dựng một nhà máy cán thép mới có chiều dài bằng 5 sân bóng đá.

Dự án nhà máy mới trị giá 3 tỷ USD này dự kiến nâng năng lực sản xuất thép tấm của Mon Valley từ 2,2 triệu tấn lên 3,5 triệu tấn mỗi năm, tập trung vào các loại thép cường lực cao phục vụ ngành sản xuất ô tô. Tổng cộng, đợt nâng cấp dự kiến tạo ra hàng nghìn việc làm và đóng góp hơn 1,7 tỷ USD cho hoạt động kinh tế bang Pennsylvania.

Trước khi thương vụ thâu tóm được phê duyệt vào năm 2025, dự án từng đối mặt với hơn một năm phản đối gay gắt từ chính quyền Biden và lãnh đạo công đoàn thép do lo ngại nguy cơ bỏ rơi các nhà máy tại Mỹ. Tuy nhiên, thương vụ đã được thông qua dưới thời Tổng thống Donald Trump đi kèm cơ chế "Cổ phần vàng" (Golden Share) giúp chính phủ Mỹ có quyền ngăn chặn việc đóng cửa nhà máy hoặc sa thải hàng loạt, trong khi Nippon Steel cam kết đầu tư tổng cộng 11 tỷ USD vào các cơ sở của U.S. Steel.

Phó Giám đốc chương trình Nhật Bản William Chou thuộc Viện Hudson nhận định sự hợp tác này chứng minh vốn và công nghệ Nhật Bản có thể tái thiết ngành sản xuất Mỹ.

Trong quá trình hiện đại hóa, khoảng 100 kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật Nhật Bản đã được cử tới các nhà máy của U.S. Steel trên khắp nước Mỹ. Chuyên gia vận hành Takeshi Yamamoto của Nippon Steel cùng các đồng nghiệp đã giới thiệu nhiều kỹ thuật sản xuất hiện đại, giúp tối ưu hóa quy trình và giảm chi phí phụ gia hóa chất.

Sự hiện diện của đội ngũ Nhật Bản nhận được phản hồi tích cực từ người lao động. Các công nhân cho biết năng suất và chất lượng sản phẩm đều gia tăng, trong khi các nhà lãnh đạo của U.S. Steel bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai phát triển bền vững của nhà máy.