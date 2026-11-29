Sáng 29/11, nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam (GEL-O&J) được khánh thành tại Khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho rằng, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển mới. Năm 2025, sản lượng toàn thị trường là khoảng 604.000 xe; 10 tháng đầu năm 2026, sản lượng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đạt khoảng 468.000 xe, tăng 25,1%. Quy mô thị trường và sản xuất trong nước đang tiếp tục được mở rộng.

Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận những thách thức lớn đó là sản lượng lắp ráp tăng nhanh trong khi mức độ phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu cao. Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 tại Quyết định 929 của Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ nội địa hóa của ngành phải đạt 22-30%. Muốn vậy, các nhà máy mới phải thành hạt nhân phát triển nhà cung ứng trong nước chứ không chỉ là địa điểm lắp ráp dựa vào linh kiện nhập khẩu.

"Câu hỏi đặt ra không chỉ là Việt Nam có bao nhiêu nhà máy, mà trong mỗi sản phẩm xuất xưởng, bao nhiêu giá trị doanh nghiệp, kỹ sư công nhân Việt Nam tạo ra. Bao nhiêu công nghệ được chuyển giao và làm chủ tại Việt Nam. Giá cả, chất lượng, mẫu mã sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam ra sao?", Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nêu.

Nhà máy GEL-O&J được xây dựng trên diện tích hơn 380.000m2. Ảnh: OJV

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Geleximco chia sẻ kỳ vọng đây không chỉ là một công trình công nghiệp, mà còn là nền tảng thúc đẩy năng lực sản xuất quốc gia, từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu ô tô, vươn tầm khu vực và thế giới.

Theo thông tin được công bố, nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn 380.000m2, quy hoạch phát triển thành 3 giai đoạn. Trong giai đoạn 1 và 2 (2025-2029), tổng vốn đầu tư đạt 319 triệu USD (khoảng 8.650 tỷ đồng), công suất thiết kế 120.000 xe/năm.

Sau năm 2029, doanh nghiệp dự kiến triển khai giai đoạn 3, nâng tổng vốn đầu tư lên 875 triệu USD (khoảng 23.700 tỷ đồng) và công suất thiết kế lên 200.000 xe/năm.

Tại sự kiện, nhà máy giới thiệu hai mẫu xe đầu tiên được lựa chọn lắp ráp. Đây là hướng tiếp cận kết hợp động cơ điện với động cơ đốt trong đóng vai trò phát điện, nhằm tăng khả năng di chuyển mà không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhà máy dự kiến mở rộng danh mục lắp ráp với một số sản phẩm khác.

Theo doanh nghiệp, nhà máy được kỳ vọng tạo khoảng 5.000 việc làm trực tiếp và 20.000 việc làm gián tiếp, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp phụ trợ và chuỗi cung ứng trong nước.

Việc khánh thành nhà máy là bước khởi đầu cho kế hoạch sản xuất ô tô quy mô lớn của liên doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu, doanh nghiệp sẽ cần chứng minh năng lực vận hành, sản lượng thực tế, tỷ lệ nội địa hóa cũng như khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu.