Nhà máy ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất đạt gần 70% tiến độ

Phối cảnh Nhà máy ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất

Dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng. Nhà máy sử dụng dây chuyền công nghệ của Tập đoàn SMS group (Đức), trong đó có hệ thống giá cán bốn trục linh hoạt, độ chính xác cao, đáp ứng các tiêu chuẩn kĩ thuật khắt khe.

Theo ông Nguyễn Minh Đức, Phó Ban Dự án, hiện các đơn vị đang tổ chức thi công đồng thời nhiều hạng mục, gồm mặt bằng, kết cấu nhà xưởng, đường vận chuyển, cầu trục, hệ thống điện, nước và hạ tầng phụ trợ.

“Những khu vực đủ điều kiện sẽ được bàn giao và tiến hành lắp đặt ngay, qua đó tận dụng tối đa mặt bằng, nhân lực và bám sát tiến độ chung của dự án”, ông Đức cho biết.

Hòa Phát sử dụng dây chuyền công nghệ sản xuất ray của SMS group (Đức)

Theo kế hoạch, từ tháng 10.2026, nhà máy sẽ bước vào giai đoạn cao điểm tiếp nhận, lắp đặt, điều chỉnh và chạy thử thiết bị. Quá trình này có sự giám sát, phối hợp kĩ thuật của đội ngũ chuyên gia SMS group.

Song song với thi công, Hòa Phát phối hợp với SMS group và Trường Vật liệu - Đại học Bách khoa tổ chức đào tạo đội ngũ kĩ sư, nhân sự kĩ thuật. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để nhân sự nhanh chóng tiếp nhận chuyển giao công nghệ, từng bước làm chủ dây chuyền và vận hành nhà máy ổn định.

Cùng với đào tạo nhân lực, Công ty CP Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất đang kiện toàn bộ máy nhân sự, bố trí và bổ nhiệm đội ngũ quản lý vào các vị trí phù hợp, phục vụ quá trình vận hành nhà máy.

Nhà máy dự kiến sản xuất nhiều dòng thép công nghệ cao, trong đó có ray đường sắt tốc độ cao, ray đường sắt đô thị, ray cầu trục; các loại thép hình U, I, H, V và nhiều sản phẩm thép đặc biệt khác.

Toàn cảnh dự án sản xuất ray đường sắt Hòa Phát

Với lợi thế luyện thép từ quặng sắt ít tạp chất, ray thép Hòa Phát được định hướng sản xuất với chiều dài lên đến 100m, độ thẳng, độ phẳng và độ cứng cao. Doanh nghiệp cho biết sẽ sử dụng thiết bị laser để kiểm soát chính xác hình học thanh ray và công nghệ siêu âm để phát hiện khuyết tật bên trong, qua đó kiểm soát chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Các sản phẩm ray dự kiến tuân thủ nhiều bộ tiêu chuẩn quốc tế, gồm EN 3674 của châu Âu, JIS E1101 của Nhật Bản, GB/T 2585 và TB/T 2344 của Trung Quốc, đáp ứng yêu cầu kĩ thuật trong lĩnh vực giao thông và công nghiệp nặng.

Theo kế hoạch, quý I.2027, Hòa Phát dự kiến cho ra lò sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên, hướng tới cung cấp sản phẩm cho các dự án đường sắt trọng điểm của quốc gia.