Tối 29-11, tại phường Quy Nhơn, Nhà máy phân bón Miền Trung và Tây Nguyên tổ chức hội nghị tri ân khách hàng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Long

Đây là dịp để doanh nghiệp giới thiệu năng lực sản xuất, chia sẻ định hướng phát triển sản phẩm; đồng thời thắt chặt quan hệ hợp tác với hệ thống đại lý, nhà phân phối, mở rộng mạng lưới thị trường và đồng hành cùng bà con nông dân trong niên vụ 2026-2027.

Tọa lạc tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, nhà máy có công suất khoảng 40.000 tấn phân bón/năm, với dây chuyền sản xuất NPK một hạt và NPK 3 màu. Danh mục sản phẩm đa dạng, cung cấp dinh dưỡng cho nhiều loại cây trồng chủ lực như: lúa, rau màu, cây ăn quả, cà phê, sầu riêng và hồ tiêu.

Nhà máy giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm chủ lực. Ảnh: Bảo Long

Phát huy lợi thế vị trí kết nối duyên hải miền Trung với Tây Nguyên, cùng hệ thống kho bãi đồng bộ, dây chuyền sản xuất hiện đại, đội ngũ kỹ thuật lành nghề và mạng lưới vận tải chuyên nghiệp, nhà máy chủ động nguồn cung, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường và tiến độ mùa vụ.

Ông Bùi Hải Dương - Tổng Giám đốc Công ty CP Nhà máy Sản xuất Phân bón Miền Trung và Tây Nguyên cam kết lấy chất lượng làm nền tảng, chữ tín làm kim chỉ nam và sự thành công của khách hàng làm mục tiêu phát triển. Ảnh: Bảo Long

Với phương châm lấy chất lượng làm nền tảng, chữ tín làm kim chỉ nam, sự thành công của khách hàng làm mục tiêu phát triển, Nhà máy phân bón Miền Trung và Tây Nguyên cam kết tuân thủ quy định pháp luật, liên tục cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Qua đó, tiếp tục đồng hành cùng hệ thống đại lý và bà con nông dân nâng cao hiệu quả canh tác, hướng đến những mùa vụ bội thu.