Nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ đi vào hoạt động cuối tháng này

Mẫu SUV Omoda C5 SHS-H. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Sau hai năm gia nhập thị trường Việt Nam, Omoda & Jaecoo đang tiến gần đến dấu mốc quan trọng trong chiến lược đầu tư sản xuất nội địa khi nhà máy ô tô tại Hưng Yên dự kiến chính thức đi vào hoạt động vào cuối tháng 11/2026. Dự án có tổng vốn đầu tư 8.125 tỷ đồng, quy mô hơn 380.000 m² và công suất thiết kế 120.000 xe mỗi năm.

Nhà máy được triển khai thông qua liên doanh giữa Tập đoàn Geleximco và Tập đoàn Chery (Trung Quốc). Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Omoda & Jaecoo tại Việt Nam, chuyển từ hoạt động nhập khẩu, phân phối sản phẩm sang đầu tư sản xuất trong nước.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết, với quy mô công suất thiết kế 120.000 xe/năm, dự án được kỳ vọng bổ sung năng lực sản xuất cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội phát triển mạng lưới doanh nghiệp cung ứng linh kiện, phụ tùng và các dịch vụ công nghiệp hỗ trợ. Việc hình thành cơ sở sản xuất trong nước cũng mở ra khả năng chủ động hơn về nguồn cung, tổ chức sản xuất và mở rộng danh mục sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

Jaecoo J5 EV Flagship được lắp ráp tại nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam chính thức ra mắt thị trường. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Theo định hướng công bố, nhà máy phát triển theo mô hình “Nhà máy xanh - Hệ sinh thái sạch”, chú trọng ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, tối ưu quy trình vận hành, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Dự án cũng thể hiện chiến lược “Đến Việt Nam, Vì Việt Nam” mà Omoda & Jaecoo theo đuổi từ khi gia nhập thị trường năm 2024. Thay vì chỉ đưa sản phẩm quốc tế đến người tiêu dùng, doanh nghiệp hướng tới xây dựng nền tảng sản xuất và mở rộng sự tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Trong hai năm hiện diện tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo từng bước mở rộng danh mục sản phẩm với các dòng SUV sử dụng động cơ xăng, hybrid và thuần điện. Khởi đầu với Omoda C5, thương hiệu tiếp tục giới thiệu Jaecoo J7, Jaecoo J7 SHS-P và Omoda C5 SHS-H. Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới khi Jaecoo J5 gia nhập danh mục sản phẩm tại Việt Nam với các lựa chọn động cơ xăng, hybrid và thuần điện.

Jaecoo J7 lăn bánh trên đường phố. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Việc đa dạng hóa công nghệ truyền động thể hiện cách tiếp cận thực tế của Omoda & Jaecoo diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng có thêm nhiều lựa chọn về phương tiện tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải. Đây cũng là hướng đi giúp doanh nghiệp tiếp cận nhiều nhóm khách hàng, thay vì tập trung vào một loại công nghệ động cơ.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, doanh nghiệp đang mở rộng mạng lưới nhà phân phối, đầu tư dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và cung ứng phụ tùng. Theo chính sách công bố, xe được bảo hành lên đến 7 năm hoặc 1 triệu km, động cơ lên đến 10 năm hoặc 1 triệu km, tùy điều kiện áp dụng đối với từng sản phẩm. Doanh nghiệp cũng cho biết có khả năng cung ứng phụ tùng trong vòng 48 giờ thông qua hai kho tại Hải Phòng và Đồng Nai.

Trên thị trường quốc tế, Omoda & Jaecoo ghi nhận doanh số 74.217 xe trong tháng 10/2026, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước. Các mẫu Jaecoo J5, Jaecoo J7 và Omoda C5 đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh.

Việc đưa nhà máy tại Hưng Yên vào vận hành sẽ là cột mốc tiếp theo trong quá trình phát triển của Omoda & Jaecoo tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư và khả năng đóng góp cho ngành công nghiệp ô tô trong nước sẽ phụ thuộc vào năng lực vận hành, tỷ lệ nội địa hóa, mức độ tham gia của doanh nghiệp cung ứng trong nước và khả năng tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới.