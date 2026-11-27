Nhà máy sản xuất ô tô hơn 8.000 tỷ đồng của Omoda & Jaecoo Việt Nam tại Hưng Yên được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương, thúc đẩy công nghiệp phụ trợ và mở rộng cơ hội việc làm

Nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam tại Khu công nghiệp Hưng Phú, do liên doanh Geleximco và Chery đầu tư. Dự án có diện tích hơn 380.000 m², tổng vốn 8.125 tỷ đồng, công suất thiết kế 120.000 xe/năm và dự kiến khánh thành trong năm nay, chỉ hơn một năm sau lễ động thổ.

Nhà máy được kỳ vọng bổ sung năng lực sản xuất ô tô trong nước, đồng thời tạo nhu cầu về linh kiện, phụ tùng, nguyên vật liệu và dịch vụ kỹ thuật.

Sản xuất ô tô có tính liên kết cao, cần sự tham gia của các ngành cơ khí chính xác, điện - điện tử, vật liệu, linh kiện và logistics. Khi nhà máy hoạt động, nhu cầu cung ứng đầu vào có thể mở ra cơ hội cho doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ tại Hưng Yên và địa phương lân cận. Các đơn vị sản xuất linh kiện, phụ tùng, thiết bị có thêm cơ hội tìm kiếm khách hàng, mở rộng quy mô và tham gia chuỗi sản xuất.

Tuy nhiên, trở thành nhà cung cấp cho ngành ô tô đòi hỏi doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu cao về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ giao hàng và quản trị. Doanh nghiệp trong nước cần đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình, nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng. Quá trình này thúc đẩy tăng năng suất và chuẩn hóa hoạt động sản xuất.

Dự án dự kiến sẽ mở ra cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất

Về dài hạn, mạng lưới nhà cung cấp trong nước phát triển sẽ góp phần nâng tỷ lệ nội địa hóa ô tô. Khi linh kiện và dịch vụ được cung ứng tại Việt Nam, nhà sản xuất có điều kiện chủ động nguồn đầu vào, rút ngắn thời gian cung ứng và tối ưu chi phí.

Giá trị tạo ra trong nước có cơ hội gia tăng, giảm phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu. Liên kết giữa nhà máy với doanh nghiệp nội địa còn tạo nền tảng hình thành các cụm công nghiệp chuyên ngành, nâng sức cạnh tranh toàn chuỗi.

Bên cạnh tác động đối với công nghiệp phụ trợ, dự án dự kiến tạo hàng nghìn cơ hội việc làm tại Hưng Yên, trong các lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, điện - điện tử, vận hành dây chuyền, quản lý sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Nhà máy còn có thể tạo việc làm gián tiếp tại doanh nghiệp cung ứng, vận tải, logistics và dịch vụ liên quan. Qua đó, dự án được kỳ vọng thúc đẩy kinh tế địa phương, gia tăng thu nhập và cải thiện đời sống người lao động.

Quá trình đào tạo, vận hành theo quy trình hiện đại tạo điều kiện để kỹ sư, kỹ thuật viên Việt Nam nâng cao chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận công nghệ. Dự án thể hiện định hướng đầu tư dài hạn của liên doanh Geleximco - Chery tại Việt Nam.

Sự kết hợp giữa nguồn lực trong nước với kinh nghiệm và công nghệ của đối tác quốc tế được kỳ vọng thúc đẩy liên kết, phát triển hệ thống nhà cung cấp, gia tăng giá trị nội địa và năng lực sản xuất ô tô.