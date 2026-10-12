Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Tiếp nhận tàu than nhập khẩu đầu tiên theo hợp đồng

Theo đó, tàu MV. VIET THUAN 56-03 vận chuyển 55.900 tấn than nhập khẩu đã cập cảng an toàn, được điều phối bốc dỡ theo chu trình khép kín vào kho dự trữ nhà máy, phục vụ vận hành sản xuất điện những tháng cuối năm và mùa khô đến.

Đây là chuyến hàng đầu tiên được thực hiện theo Hợp đồng cung cấp than giữa Coalimex và Nhà máy NMNĐ Vĩnh Tân 4 – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Sự kiện này đánh dấu việc hai bên chính thức bước vào giai đoạn giao nhận thực tế của hợp đồng cung cấp than từ nay đến hết năm 2027.

Tàu MV. VIET THUAN 56-03 vận chuyển 55.900 tấn than nhập khẩu cập cảng NMNĐ Vĩnh Tân 4 an toàn.

Ông Bùi Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Coalimex cho hay, với vị thế đơn vị xuất nhập khẩu than chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Coalimex hoàn toàn làm chủ nguồn hàng nhập khẩu chất lượng cao, chuỗi logistics hàng hải, bảo đảm khả năng điều phối tàu về cảng Vĩnh Tân đúng tiến độ cam kết theo biểu đồ cung cấp thống nhất giữa hai bên. Đồng thời, Coalimex xác định chất lượng than là yếu tố sống còn đối với hiệu suất vận hành lò hơi, bảo đảm mục tiêu môi trường của Nhà máy.

Do đó, toàn bộ quy trình từ khâu gom hàng, xếp dỡ tại cảng xuất đến công tác lấy mẫu, giám định độc lập tại cảng Vĩnh Tân đều được thực hiện nghiêm ngặt, công khai, khách quan, minh bạch theo các chỉ tiêu kỹ thuật của hợp đồng.

Coalimex cam kết duy trì kênh liên lạc 24/7 với Nhà máy; sẵn sàng phối hợp tháo gỡ nhanh các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục hàng hải, biến động thời tiết trên biển hay lịch trình cập cầu để không làm gián đoạn dòng chảy nhiên liệu.

Chủ tịch HĐQT Công ty Coalimex Bùi Văn Tuấn thông tin nguồn cung cấp than nhập khẩu

Trong khi đó, ông Vũ Thanh Hải, Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 đánh giá cao nỗ lực giao hàng đúng hẹn của Coalimex, bảo đảm nguồn nhiên liệu nhập khẩu để Nhà máy hoạt động. Trước đó, NMNĐ Vĩnh Tân 4 đã triển khai đồng bộ khâu tiếp nhận như chuẩn bị tối đa các nguồn lực, bố trí lực lượng kỹ thuật, vận hành trực 24/24 giờ để vận hành tối ưu hệ thống cẩu trục bốc than và tuyến băng tải kín.

Nhà máy cam kết duy trì năng suất bốc dỡ cao với mục tiêu hoàn thành giải phóng tàu đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả giải phóng tàu sớm và an toàn trong thời gian qua. Đối với các vướng mắc phát sinh trong quá trình dỡ hàng, nhập kho, hai bên sẽ kích hoạt quy chế phối hợp trực tiếp, kịp thời xử lý trên tinh thần đối tác tin cậy để bảo đảm an toàn kho than nhập ngoại (luôn duy trì trên định mức), tối ưu chi phí vận hành cho cả hai đơn vị.

Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 Vũ Thanh Hải chia sẻ việc tiếp nhận than nhập khẩu, đảm bảo vận hành

Việc triển khai đồng bộ chuyến tàu than nhập khẩu đầu tiên thuộc Hợp đồng cung cấp than giữa Coalimex và NMNĐ Vĩnh Tân 4 bảo đảm nguồn nhiên liệu liên tục, ổn định cho 3 tổ máy đơn vị vận hành đáp ứng theo lệnh điều độ của hệ thống điện quốc gia, trong quý IV/2026 và mùa khô năm tới.

Đây còn khẳng định sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trong công tác bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nhất là vào mùa khô.