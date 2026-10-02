Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Lắng nghe và chia sẻ

Một buổi đối thoại giữa người sử dụng lao động và đại diện NLĐ tại NMNĐ Vĩnh Tân 4

Lắng nghe, giải quyết tâm tư, nguyện vọng NLĐ

Vĩnh Tân 4 là nhà máy sản xuất điện tổng công suất lớn hàng đầu cả nước (1.800 MW), với hơn 600 cán bộ, công nhân viên ở nhiều tỉnh, thành gắn bó, làm việc từ nhiều năm qua; trong đó có không ít NLĐ phía Đông Nam tỉnh góp mặt ở đây.

Trong quá trình hoạt động sản xuất, việc trang bị thiết bị bảo hộ lao động, nhà ở cư xá Bàu Sầm cho công nhân, đến hỗ trợ tài chính an cư, hay những bữa ăn ca vào buổi trưa… luôn được NLĐ quan tâm, gửi gắm tâm tư thông qua các buổi đối thoại với Ban Giám đốc.

Về phía Ban Giám đốc, Công đoàn nhà máy, qua lắng nghe tâm tư nguyện vọng, phản ánh liên quan đến điều kiện làm việc, sinh hoạt của NLĐ đã tìm hiểu cụ thể, chỉ đạo xử lý phù hợp. Cụ thể như đề xuất đa dạng hơn thực đơn món ăn nhà ăn ca, nhà máy đã tiếp tục làm việc với nhà thầu cung cấp suất ăn để đa dạng hóa thực đơn, nâng cao chất lượng bữa ăn ca.

Ban Chấp hành Công đoàn Nhà máy cũng xúc tiến thành lập nhóm giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm định kỳ, công khai báo cáo giám sát, bảo đảm bữa ăn an toàn, đủ chất cho NLĐ.

NLĐ phản ánh tâm tư nguyện vọng qua đối thoại với ban lãnh đạo nhà máy

Việc giày bảo hộ dễ thấm nước, áo mưa mỏng trong môi trường làm việc đặc thù ẩm ướt từ đại diện Phân xưởng Nhiên liệu phản ánh đã được cấp phát mẫu giày bảo hộ lao động mới chống trơn trượt, đế Phylon/cao su bền, quần áo mưa phản quang dày, độ trượt nước cao (dày 0,22 mm), bảo đảm an toàn tối đa cho công nhân ca kíp.

Trong khi đó, nhà máy đã bố trí phương án đưa đón bằng xe ô tô phục vụ công nhân ca kíp đi học tập, đào tạo hành chính đến nhà ăn; đồng thời chủ động khảo sát hiện trạng hư hỏng, dột thấm tại cư xá Bầu Sầm; thúc đẩy đối tác phối hợp đưa vào kế hoạch đại tu, sửa chữa cho NLĐ có phòng ở tươm tất, sạch sẽ, nghỉ ngơi sau ngày làm việc.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Công đoàn Nhà máy cũng đã tính đến việc an cư lạc nghiệp lâu dài cho công nhân. Trước nhu cầu vay vốn ưu đãi ổn định kinh tế gia đình của đoàn viên Công đoàn, đơn vị giao Phòng Tài chính, Kế toán khảo sát, tổng hợp nhu cầu vay vốn của người NLĐ; làm việc với các ngân hàng đề xuất phương án liên kết triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi phù hợp, hướng dẫn thủ tục vay vốn.

Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 Vũ Thanh Hải thông tin các vấn đề liên quan tới NLĐ

Nhà máy hỗ trợ xác nhận thu nhập theo đúng quy định để NLĐ dễ tiếp cận nguồn vốn vay xây dựng nhà ở, trang bị phương tiện đi lại làm việc.

Minh bạch thông tin

Bên cạnh đó, NMNĐ Vĩnh Tân 4 chủ động ứng dụng công nghệ bằng mã QR “Thực hiện dân chủ ở cơ sở”. Với thao tác quét mã trên điện thoại di động, NLĐ có thể tiếp cận kho dữ liệu mở, nắm bắt thông tin cần thiết.

Cụ thể như: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và hệ thống văn bản hướng dẫn; thỏa ước lao động tập thể EVN và Nội quy lao động của Nhà máy; toàn văn các biên bản, kết luận sau các kỳ đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; báo cáo tiến độ tiếp thu, xử lý các ý kiến, kiến nghị theo từng mốc thời gian.

Việc số hóa công khai này không chỉ tạo thuận lợi tối đa cho NLĐ tra cứu quyền lợi và trách nhiệm của mình, mà còn là lời cam kết minh bạch cao nhất của Ban Giám đốc: Mọi ý kiến chính đáng đều được lắng nghe, ghi nhận và đặt dưới sự giám sát thường xuyên của toàn thể lao động.

Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn nhà máy Trần Ngọc Hưởng tiếp thu ý kiến, chia sẻ với NLĐ

“Giữ lửa” nguồn điện

“Có thể nói, việc bắt đầu từ đôi giày đi êm chân không bị ngấm nước, từ chiếc áo mưa đủ dày chắn gió rét, bữa cơm ca nóng hợp khẩu vị, hay sự đồng hành kịp thời khi người công nhân cần một điểm tựa tài chính để dựng xây tổ ấm, đã tạo sự gắn kết của NLĐ với nhà máy”, ông Vũ Thanh Hải, Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 chia sẻ.

Tại NMNĐ Vĩnh Tân 4, sự tôn trọng, đối thoại bình đẳng đã tạo nên một sợi dây gắn kết bền chặt giữa người sử dụng lao động và NLĐ. Khi tiếng nói nơi hiện trường được chuyển hóa thành sự chăm lo thiết thực, đó chính là nền tảng vững chắc giữ chân NLĐ, tiếp thêm động lực để tập thể cán bộ, công nhân viên an tâm cống hiến, giữ cho dòng điện quốc gia luôn vận hành an toàn, liên tục, hiệu quả.