Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đăng cai diễn tập thực chiến an ninh mạng

Tham dự chương trình có Ban Khoa học công nghệ & Chuyển đổi số, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cùng các công ty thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Ialy, Trị An, Tuyên Quang, Huội Quảng, Bản Chát; Công ty Phát triển Thủy điện Sê San, Công ty Nhiệt điện Thái Bình; NMNĐ Quảng Trạch, Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo NetPro.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo lập môi trường số an toàn, bảo vệ vững chắc hệ thống điều khiển trọng yếu tại đơn vị, phục vụ sản xuất điện an toàn, liên tục.

Ông Đào Hoàng Dương, Phó Trưởng ban Khoa học công nghệ & Chuyển đổi số EVN phát biểu

Ông Đào Hoàng Dương, Phó Trưởng ban Khoa học công nghệ & Chuyển đổi số EVN phát biểu đánh giá cao tinh thần chủ động của NMNĐ Vĩnh Tân 4 đăng cai tổ chức chương trình diễn tập quy mô, bài bản và bám sát các định hướng an ninh mạng trọng yếu của Tập đoàn. EVN đang thực hiện một bước chuyển mình mang tính bước ngoặt: Chuyển mạnh tư duy từ “phòng ngự, bị động chờ sự cố rồi mới đi dập lửa” sang “chủ động săn tìm, phòng vệ từ sớm, từ xa”.

“Các đơn vị cần tập trung vào 3 trụ cột cốt lõi trong tư duy mới: An toàn ngay từ khâu thiết kế (Secure by Design), phòng thủ liên tục và quản trị theo rủi ro, chủ động phục hồi nhanh chóng (Resilience)”, ông Đào Hoàng Dương đề nghị.

Đại diện Ban Khoa học công nghệ & Chuyển đổi số EVN lưu ý, bảo vệ an ninh mạng không chỉ là việc riêng bộ phận IT. Các cuộc tấn công có chủ đích cấp độ cao thường nhắm vào mắt xích yếu nhất là con người, đặc biệt là lực lượng vận hành trực tiếp. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức an toàn thông tin và tinh thần phối hợp tác chiến nhịp nhàng giữa cán bộ vận hành và kỹ sư mạng chính là mắt xích quyết định thành bại.

Ông Trần Ngọc Hưởng, Phó Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 phát biểu khai mạc

Cùng với đó, ông Trần Ngọc Hưởng, Phó Giám đốc, Phó Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng NMNĐ Vĩnh Tân 4 phát biểu nhấn mạnh: “Việc diễn tập thực chiến là bước kiểm tra thực tế khả năng phối hợp giữa lực lượng công nghệ thông tin và kỹ sư vận hành nhà máy. Qua đó, giúp các đơn vị chủ động phát hiện lỗ hổng, rèn luyện kỹ năng xử lý sự cố để bảo đảm nguồn điện luôn vận hành an toàn, không bị gián đoạn”.

Đại diện ban chuyên môn EVN cùng các đơn vị tham gia chương trình diễn tập

Buổi diễn tập đưa ra tình huống giả định sát thực tế: Hệ thống điều khiển sản xuất bất ngờ bị mã độc tống tiền (ransomware) tấn công, làm ngưng trệ hoạt động. Các đội tham gia trực tiếp “tác chiến” 3 bước khẩn cấp. Cụ thể, khoanh vùng sự cố, nhanh chóng ngắt kết nối thiết bị nhiễm độc, tránh lây lan, đồng thời kích hoạt hệ thống dữ liệu dự phòng nhằm duy trì vận hành. Cùng đó, sử dụng hệ thống quản lý nhật ký tập trung (SIEM) để lần theo dấu vết, tìm hiểu cách thức tin tặc đột nhập, xác định các tệp tin bị ảnh hưởng. Sau cùng, lập mốc thời gian diễn biến vụ tấn công, vá các lỗ hổng bảo mật và đề xuất giải pháp ngăn chặn nguy cơ tái diễn.

Kết thúc diễn tập, Ban tổ chức đánh giá cao năng lực ứng phó và trao giải cho các đội xuất sắc.

Ban tổ chức trao giải cho đội đoạt giải Nhất tại chương trình diễn tập

Trong thời đại số hóa, bảo vệ an toàn cho hệ thống máy tính điều khiển cũng quan trọng không kém việc bảo dưỡng máy móc, đường dây nơi hiện trường sản xuất. Việc chủ động rèn quân, trang bị kỹ năng ứng phó sự cố mạng tại NMNĐ Vĩnh Tân 4 chính là cách thiết thực nhất để tạo dựng “lá chắn số” vững chắc, giữ cho dòng điện quốc gia luôn vận hành an toàn và liên tục.