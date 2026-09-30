Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2: Diễn tập ứng phó sự cố kép tại Trạm khí Clo

Các lực lượng tham gia thực tập phương án diễn tập.

Ngày 29/9/2026, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), kết hợp ứng phó sự cố hóa chất tại Trạm khí Clo của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Tham gia diễn tập có Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Đội Chữa cháy và CNCH số 6 cùng các lực lượng của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân gồm Đội PCCC&CNCH, Đội ứng phó sự cố hóa chất, Đội y tế và Đội bảo vệ.

Ông Lê Việt Đức - Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân phát biểu tại chương trình diễn tập.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Việt Đức, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, cho biết diễn tập lần này tập trung vào khả năng xử lý các tình huống cháy, nổ và sự cố hóa chất, đặc biệt là tình huống phát sinh đồng thời nhiều nguy cơ.

Theo phương án giả định, sự cố rò rỉ khí Clo tại Trạm khí Clo được xác định là nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn con người và khu vực sản xuất. Tình huống tiếp tục được nâng cấp với nguy cơ cháy, nổ, đòi hỏi các lực lượng phải nhanh chóng triển khai phương án ứng phó, cô lập khu vực và tổ chức xử lý theo sự chỉ huy thống nhất.

Lực lượng ứng phó sự cố hóa chất triển khai các biện pháp cô lập, kiểm soát khu vực rò rỉ Clo.

Ngay khi tình huống xảy ra, lực lượng ứng phó sự cố hóa chất của Công ty triển khai các biện pháp cô lập, kiểm soát khu vực rò rỉ, đồng thời tổ chức cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm. Lực lượng PCCC&CNCH cơ sở phối hợp triển khai các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; lực lượng y tế sẵn sàng sơ cấp cứu, hỗ trợ xử lý các tình huống liên quan đến người bị ảnh hưởng.

Các lực lượng phối hợp xử lý tình huống theo sự chỉ huy thống nhất.

Cùng với lực lượng tại chỗ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tham gia phối hợp xử lý tình huống theo cơ chế chỉ huy thống nhất. Việc triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ giúp kiểm tra khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong điều kiện sự cố phức tạp, yêu cầu cao về tốc độ xử lý và bảo đảm an toàn.

Phát biểu sau diễn tập, Thượng tá Lương Văn Trung, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng, đánh giá các lực lượng tham gia đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tuân thủ mệnh lệnh chỉ huy và thực hiện đúng kịch bản. Công tác diễn tập bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Thượng tá Lương Văn Trung - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu sau buổi diễn tập.

Theo Thượng tá Lương Văn Trung, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân thời gian qua tiếp tục được củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng xử lý tình huống. Công tác phối hợp giữa lực lượng cơ sở với Cảnh sát PCCC&CNCH và các lực lượng chức năng ngày càng được tăng cường.

Thông qua diễn tập, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân có thêm cơ sở đánh giá khả năng tổ chức, chỉ huy và phối hợp khi xảy ra sự cố hóa chất kết hợp cháy, nổ; đồng thời rà soát phương án, lực lượng và phương tiện ứng phó, góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.