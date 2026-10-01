Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đạt 99,62% tiến độ tổng thể

Toàn cảnh Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Ảnh: Đỗ Huyền/TTXVN phát

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Tài Anh vừa chủ trì cuộc họp giao ban công trường, rà soát tiến độ các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị); trong đó tập trung vào công tác chạy thử Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, chuẩn bị lực lượng vận hành, sửa chữa và những công việc cần tiếp tục phối hợp xử lý trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tài Anh yêu cầu các đơn vị bám sát từng đầu việc trong quá trình chạy thử; tăng cường kiểm tra, đánh giá các hệ thống, thiết bị và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh.

Để chuẩn bị lực lượng phục vụ vận hành, sửa chữa Nhà máy, lãnh đạo EVN yêu cầu các đơn vị cần rà soát nhu cầu về nhân lực, thiết bị và những điều kiện cần thiết; đồng thời tăng cường phối hợp, chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Tập đoàn đối với những công việc cần hỗ trợ về chuyên môn.

Đối với các công việc còn phải tiếp tục xử lý, Phó Tổng giám đốc EVN đề nghị các đơn vị rà soát cụ thể theo từng nội dung, xác định trách nhiệm và tăng cường phối hợp trong quá trình thực hiện. “Ban Quản lý dự án Điện 2 (EVNPMB2), Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch, các nhà thầu, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan cần duy trì trao đổi, kiểm tra thực tế, kịp thời phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án”, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tài Anh nhấn mạnh.

Theo báo cáo của đại diện Ban Quản lý dự án Điện 2 (EVNPMB2), đến ngày 30/9, tiến độ tổng thể Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đạt 99,62%. Trong đó, công tác thiết kế đạt 99,94%, mua sắm đạt 99,99%, thi công, lắp đặt đạt 99,74%; công tác chạy thử đạt 85,04%.

Cụ thể, đối với tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, sau khi hòa lưới, nhà thầu tiếp tục triển khai các nội dung chạy thử, hiệu chỉnh. Ngày 13/8, tổ máy đã vận hành đạt 100% tải, với công suất thực tế 701,5MW. Các nhà thầu và chuyên gia tiếp tục theo dõi, đánh giá các thông số trong quá trình chạy thử.

Đối với tổ máy 2, ngày 28/9, tổ máy đã hòa lưới lần đầu thành công. Sau khi hoàn thành chạy không tải và hòa lưới, các thông số của tổ máy tiếp tục được theo dõi trong quá trình tăng tải và thực hiện các thử nghiệm tiếp theo.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Tài Anh chủ trì cuộc họp giao ban công trường. Ảnh: Đỗ Huyền/TTXVN phát

Cùng với việc chạy thử 2 tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, nhiều hạng mục phục vụ quản lý, vận hành Nhà máy đã hoàn thành hoặc đang tiếp tục được hoàn thiện. Khu nhà trực vận hành đã được bàn giao đưa vào sử dụng; mái kho than, tường lưới chắn gió kho than đã hoàn thành. Tuyến kênh nhận nước làm mát đã bảo đảm cấp nước vận hành Nhà máy; bãi thải xỉ cơ bản hoàn thành và đủ điều kiện phục vụ vận hành.

Đặc biệt, việc quản lý chất lượng, an toàn và môi trường được EVNPMB2 cùng các đơn vị liên quan duy trì trong quá trình thi công, chạy thử. Đến nay, dự án ghi nhận hơn 25 triệu giờ làm việc an toàn, với hơn 70.000 lượt huấn luyện an toàn cho 20 nhóm công việc đặc thù.

Đối với Dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, theo EVNPMB2, các gói thầu phục vụ thi công những hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành. Hệ thống thiết bị bốc dỡ than, băng tải than và các hệ thống phụ trợ đã được lắp đặt, phục vụ quá trình chạy thử Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1. Các công việc còn lại tại khu vực cảng tiếp tục được triển khai.

Cùng với Quảng Trạch 1, các dự án LNG tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch tiếp tục được triển khai. Đối với Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2, nhà thầu EPC đã hoàn thành công tác khảo sát; hồ sơ thiết kế kỹ thuật giai đoạn 1 được hoàn thiện. Đối với Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch 3, EVNPMB2 đã hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS).

Tại cuộc họp, EVNPMB2 cũng báo cáo một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị EVN xem xét, hỗ trợ xử lý các nội dung liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư; thủ tục đối với một số hạng mục thuộc Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1; công tác rà phá bom mìn trong phạm vi Dự án LNG Quảng Trạch 2 và các thủ tục liên quan đến Dự án LNG Quảng Trạch 3.