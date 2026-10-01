Nhà máy nhiệt điện hơn 42.000 tỷ đồng sắp về đích: Mỗi năm bổ sung 9,1 tỷ kWh điện

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 2 (EVNPMB2) trực tiếp quản lý, điều hành. Công trình được khởi công tháng 12-2021 tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Dự án có tổng mức đầu tư 42.023 tỷ đồng, gồm 2 tổ máy, tổng công suất lắp đặt 1.403 MW. Nhà máy sử dụng công nghệ trên siêu tới hạn (USC), với mục tiêu nâng cao hiệu suất phát điện và kiểm soát các yếu tố phát thải.

Theo báo cáo của EVNPMB2, đến ngày 30-9-2026, tiến độ tổng thể dự án đạt 99,62%. Trong đó, thiết kế đạt 99,94%; mua sắm 99,99%; thi công, lắp đặt 99,74% và chạy thử đạt 85,04%. Một nguồn cập nhật cùng thời điểm của Báo Công Thương ghi nhận tiến độ tổng thể khoảng 99,7%, với công tác chạy thử đạt 88,01%.

Về các tổ máy, Tổ máy số 1 đã hòa lưới lần đầu ngày 12-4-2026 và đến ngày 13-8 vận hành đạt 100% tải định mức, công suất thực tế 701,5 MW. Tổ máy số 2 hòa lưới lần đầu lúc 16 giờ 45 phút ngày 28-9-2026. Như vậy, cả 2 tổ máy hiện đều đã phát điện lên hệ thống quốc gia để tiếp tục thực hiện các bước thử nghiệm, hiệu chỉnh.

Theo thiết kế, khi vận hành đầy đủ, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I sẽ cung cấp khoảng 9,1 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Nguồn điện này được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải, tăng khả năng cung ứng và nâng cao độ ổn định, an toàn của hệ thống điện.

Hiện các đơn vị đang tập trung hoàn tất chương trình chạy thử, hiệu chỉnh thiết bị và những điều kiện cần thiết để nghiệm thu, đưa nhà máy vào vận hành thương mại.

Theo kế hoạch được EVN cập nhật ngày 30-9, Tổ máy 1 dự kiến chạy tin cậy từ ngày 25-10 đến 23-11-2026; Tổ máy 2 từ ngày 5-12-2026 đến 3-1-2027.

Trước đó, tại buổi kiểm tra ngày 24-9, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề nghị EVN khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục, phấn đấu đưa nhà máy phát điện thương mại vào ngày 20-10-2026. Tuy nhiên, cập nhật kỹ thuật ngày 30-9 của dự án cho thấy tiến độ thực tế còn phải hoàn thành các bước chạy tin cậy, nghiệm thu và thủ tục theo quy định. Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, nhà máy dự kiến đóng góp khoảng 1.200 tỷ đồng vào ngân sách mỗi năm khi vận hành đầy đủ.