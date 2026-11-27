Nhà máy lọc dầu Samref tại thành phố cảng Yanbu (Saudi Arabia) bên bờ Biển Đỏ. Ảnh: mathrubhumi.com/TTXVN

Saudi Arabia cảnh báo đáp trả quân sự

Theo hãng thông tấn Qatar (QNA) ngày 26/11, Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết một vật thể bay đã đánh trúng nhà máy lọc dầu Jazan, gây hỏa hoạn và buộc cơ sở này phải tạm dừng một phần hoạt động. Vụ tấn công khiến một công nhân mang quốc tịch Nepal thiệt mạng và một số công nhân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau bị thương.

Đám cháy đã được khống chế, trong khi những người bị thương đang được chăm sóc y tế. Các đội ứng phó khẩn cấp và chuyên gia kỹ thuật đang phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá thiệt hại và kiểm tra mức độ an toàn của các cơ sở tại nhà máy.

Bộ Năng lượng Saudi Arabia không xác định bên thực hiện vụ tấn công cũng như loại vũ khí được sử dụng. Tuy nhiên, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cáo buộc lực lượng Houthi tại Yemen đứng sau vụ việc.

Người phát ngôn liên quân, Thiếu tướng Turki al-Maliki, cảnh báo những hành động tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự sẽ vấp phải sự đáp trả quân sự kiên quyết.

Sau đó, liên quân thông báo đã phá hủy một bệ phóng của lực lượng Houthi tại tỉnh Hodeidah, miền Tây Yemen, mà liên quân cáo buộc đã được sử dụng trong vụ tấn công nhà máy lọc dầu Jazan. Theo kênh Al Jazeera, lực lượng Houthi chưa đưa ra bình luận ngay sau vụ việc.

Gia tăng sức ép đối với ngành năng lượng Saudi Arabia

Theo hãng tin Reuters ngày 26/11, nhà máy lọc dầu Jazan thuộc tập đoàn dầu khí Saudi Aramco, nằm ở khu vực Tây Nam Saudi Arabia, ven Biển Đỏ và có công suất thiết kế lên tới 400.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại cũng như thời điểm nhà máy có thể khôi phục toàn bộ hoạt động.

Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi lực lượng Houthi tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura - nhà máy lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia và là một đầu mối xuất khẩu dầu thô quan trọng của nước này - cùng các cảng Jeddah và Jazan trên Biển Đỏ.

Theo báo Arab News ngày 26/11, các vụ tấn công gần đây nằm trong làn sóng tấn công ngày càng gia tăng nhằm vào sân bay, cơ sở năng lượng và các công trình hạ tầng khác của Saudi Arabia. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động sản xuất và xuất khẩu năng lượng của quốc gia này.

Giao tranh tại Yemen leo thang, khủng hoảng nhân đạo trầm trọng

Theo hãng thông tấn Anadolu, giao tranh giữa lực lượng Chính phủ Yemen và Houthi gia tăng trở lại từ tháng 7/2026, sau giai đoạn tương đối lắng dịu kể từ năm 2022. Tình trạng thù địch giữa Houthi và liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cũng ngày càng leo thang.

Trong khi đó, lực lượng Chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn tuyên bố đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của Houthi trong ngày 26/11, gây tổn thất về nhân lực và phương tiện quân sự. Những thông tin về kết quả giao tranh do các bên công bố chưa được kiểm chứng độc lập.

Tình trạng bạo lực leo thang cũng đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Yemen. Theo số liệu của Liên hợp quốc được Al Jazeera dẫn lại ngày 26/11, hơn 360.000 người tại Yemen đã phải rời bỏ nơi ở kể từ đầu tháng 8/2026.

Việc giao tranh tại Yemen tiếp tục leo thang, cùng với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Saudi Arabia và cảnh báo đáp trả quân sự từ liên quân, đang làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng, đặt ra những thách thức đối với an ninh năng lượng và sự ổn định của khu vực Trung Đông.