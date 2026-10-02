Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã chuẩn bị nguồn dầu thô đến tháng 11

Thông tin được lãnh đạo Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) chia sẻ với báo chí ngày 2/10, trong chuyến tham quan thực tế tại Nhà máy.

Đã chế biến thành công dầu thô ngoài Kuwait

Ông Kazutaka Yamato, Tổng giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho biết: Sau những biến động về nguồn cung trong năm nay, nhà máy đang mở rộng danh mục nguyên liệu, nâng khả năng tiếp nhận và chế biến lên khoảng 10 loại dầu thô khác nhau.Từ tháng 9/2026, NSRP đã nối lại nhập khẩu dầu thô từ Kuwait.

Hiện Nghi Sơn bảo đảm khoảng 35-40% sản lượng xăng dầu cho thị trường trong nước.

Ông Kazutaka Yamato, Tổng giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Ảnh: Hồng Hạnh)

Ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, Giám đốc Nhà máy NSRP thông tin thêm: Chiến lược đa dạng hóa nguồn dầu thô được NSRP chủ động triển khai từ cuối năm 2025. Dấu mốc quan trọng là tháng 1/2026, NSRP lần đầu chế biến thành công lô dầu thô ngoài Kuwait, là dầu Das Blend, với quy mô khoảng 1 triệu thùng. Lô dầu cập cảng Nghi Sơn cuối tháng 12/2025 và được tiếp nhận, xử lý an toàn theo các tiêu chuẩn vận hành của Nhà máy.

Thành công này, theo ông Vinh là góp phần mở rộng cơ hội đa dạng hóa nguồn nguyên liệu trong dài hạn, tăng khả năng ứng phó với biến động thị trường, giảm rủi ro gián đoạn nguyên liệu, đồng thời tối ưu hiệu quả vận hành và hiệu quả kinh tế.

Theo ông Vinh, Kuwait vẫn là đối tác chiến lược lâu dài và nhà cung cấp dầu thô quan trọng nhất của NSRP. Tuy nhiên, Công ty đã chuyển sang cách tiếp cận linh hoạt hơn trong hoạt động thu mua, kết hợp nguồn cung truyền thống với các nguồn dầu thô thay thế phù hợp.

Đã chốt nguồn dầu đến tháng 11

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Nhà máy đã chế biến khoảng 8,38 triệu tấn dầu thô và cung ứng khoảng 6,54 triệu tấn sản phẩm xăng dầu cho thị trường.

Trong quý IV, Nhà máy dự kiến cung ứng thêm khoảng 2,69 triệu tấn sản phẩm, nâng tổng sản lượng cả năm lên trên 9,2 triệu tấn.

Ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, Giám đốc Nhà máy NSRP (Ảnh: Hồng Hạnh).

Ông Lê Nguyễn Quốc Vinh cho biết, hiện Nhà máy vận hành ở mức 125% công suất. Trong 4 tháng cuối năm, kế hoạch dầu thô được chốt trước khoảng 2 tháng. Nguồn dầu cho tháng 10 và 11 đã được chốt, còn kế hoạch cho tháng 12 đang được chuẩn bị.

Theo đại diện NSRP, dự án có hợp đồng dài hạn nhập dầu thô từ Kuwait, trong đó khoảng 85% theo cam kết phải lấy từ nước này, 15% còn lại có thể mua từ nguồn khác. Khi nhà máy vận hành trên 100% công suất thiết kế, phần nhu cầu tăng thêm cũng có thể được đáp ứng bằng dầu ngoài Kuwait nếu phù hợp về kỹ thuật, giá và điều kiện thương mại.

Ông Vinh cũng cho biết: Tính đến cuối tháng 8, giá dầu thô đầu vào bình quân của NSRP tăng khoảng 63% so với đầu năm.

Với công suất thiết kế hiện nay, mỗi mức tăng bền vững 10 USD/thùng có thể làm tăng chi phí dầu thô khoảng 2,5 triệu USD mỗi ngày.

Thời gian tới, NSRP đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua tối ưu hóa Nhà máy, duy trì công suất cao và tích hợp sâu hơn với chuỗi hóa dầu.

Nhà máy đã chứng minh khả năng vận hành trên 120% công suất thiết kế. Mục tiêu hiện nay là duy trì mức công suất này trước kỳ bảo dưỡng tổng thể lần 2 vào tháng 8, năm 2027, đồng thời hướng tới các bước phát triển tiếp theo.

Song song đó, NSRP đang nghiên cứu các cơ hội trong lĩnh vực olefin, polymer, bitum, dầu nhờn và các chuỗi giá trị hóa dầu khác, nhằm gia tăng giá trị tài sản hiện hữu và củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn là nhà máy lọc dầu lớn nhất Việt Nam, vận hành thương mại từ cuối năm 2018. Nhà máy có công suất thiết kế 200.000 thùng dầu thô/ngày, tương đương khoảng 10 triệu tấn/năm. Với nhu cầu nguyên liệu khoảng 200.000 thùng/ngày, một tàu chở 2 triệu thùng dầu thô có thể cung cấp nguyên liệu cho nhà máy trong khoảng 1,5 tuần. Vì vậy, bình quân khoảng 8 ngày có một tàu dầu cập cảng Nghi Sơn.