Nhà máy lọc dầu Nga tự trang bị hệ thống phòng không để chống UAV cảm tử Ukraine

Số lượng khổng lồ các hệ thống phòng không tự hành từ thời Liên Xô đang được Quân đội Nga cất giữ có thể tìm được đích đến mới, đó chính là bảo vệ các nhà máy lọc dầu.

Nhà máy lọc dầu Kuibyshev ở vùng Samara đã thu hút sự chú ý khi đăng một quảng cáo tuyển dụng người vận hành đối với pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka và xe chiến đấu bộ binh BMP-2M lắp module Berezhok.

Đây là những phương tiện được cho là có khả năng bắn hạ máy bay không người lái, kể cả loại tầm xa. Yêu cầu bắt buộc là các ứng viên phải ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Điều này cho thấy các nhà máy lọc dầu đã có trong tay một số hệ thống phòng không nhất định.

Hiện tại chưa rõ những nhà máy lọc dầu nói trên đã được tiếp nhận vũ khí phòng không từ Quân đội Nga vào thời điểm nào, cũng như số lượng cụ thể bao nhiêu và tình trạng sẵn sàng chiến đấu của chúng.

Theo số liệu thống kê trước đó, Quân đội Nga hiện chỉ có khoảng 500 xe chiến đấu bộ binh BMP-2 và BMP-2M nâng cấp, cùng với khoảng 2.000 chiếc BMP-1 trong kho dự trữ.

Mọi việc càng trở nên thú vị hơn đối với những hệ thống pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka cổ điển, bởi về lý thuyết chúng chỉ còn được sử dụng trong lực lượng Lính thủy đánh bộ với số lượng khoảng 60 đơn vị, trong khi số cất giữ chưa được tiết lộ.

Đáng chú ý là vào năm 2023, một trong những công ty tư nhân của Nga đã trình bày dự án lắp đặt pháo 23 mm lấy từ những tổ hợp Shilka lên xe bọc thép chở quân BTR-82 và kết quả cho ra đời phương tiện chiến đấu khác thường.

Điều này cho thấy rất có thể các hệ thống pháo phòng không ZSU-23-4 Shilka từng được cất giữ đã bắt đầu bị tháo dỡ để tận dụng các thành phần còn hữu ích, đó là lý do tại sao chúng trở nên cực kỳ khan hiếm.

Trong bối cảnh trên, đã có hai giả thuyết được đưa ra, đầu tiên chính là một số nhà máy lọc dầu của Nga nhờ vào mối quan hệ với giới quân sự đã mua được một số trang thiết bị quân sự đã bị loại biên nhưng vẫn có khả năng hoạt động để mang về cải tiến.

Những kíp vận hành sẽ được biên chế theo mô hình tương tự "Lữ đoàn Cossack Don" - đơn vị mà xe chiến đấu bộ binh BMP-2M với module Berezhok lần đầu tiên xuất hiện.

Ngoài ra còn một giả thuyết khác, đó là chúng ta đang đề cập đến một kế hoạch "huy động bí mật", với bình phong là tuyển dụng nhân sự bảo vệ nhà máy lọc dầu.

Các kíp vận hành của những phương tiện chiến đấu nói trên sau khi ký kết hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga sẽ lập tức được điều ra chiến trường thay vì bảo vệ các nhà máy lọc dầu ở hậu phương, sẽ cần thêm thời gian để có nhận định chính xác nhất.