Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chính thức đạt mốc 60 triệu giờ công an toàn

Ngày 25.11, vào lúc 16 giờ, Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, do BSR quản lý và vận hành, chính thức cán mốc 60 triệu giờ công an toàn. Đây là dấu mốc ý nghĩa trước thềm kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí (27.11.1961 - 27.11.2026).

Đáng chú ý, trong suốt hành trình này, nhà máy không để xảy ra tai nạn lao động mất ngày công, cháy nổ hay sự cố an toàn công nghệ mức 1, mức 2. Kết quả được tích lũy từ hơn 12 năm nỗ lực liên tục, kể từ ngày 2.6.2014.

Cột mốc 60 triệu giờ công an toàn đánh dấu hơn 12 năm nỗ lực bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Trước khi đạt cột mốc 60 triệu giờ công an toàn, NMLD Dung Quất đã lần lượt ghi nhận các dấu mốc 10 triệu giờ vào tháng 2.2017, 20 triệu giờ vào tháng 2.2019, 30 triệu giờ vào tháng 3.2021, 40 triệu giờ vào tháng 7.2023 và 50 triệu giờ vào tháng 2.2025.

Để duy trì hoạt động sản xuất ổn định, hiệu quả, BSR đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn tích hợp, gồm hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và hệ thống quản lý an toàn công nghệ.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất duy trì hoạt động sản xuất ổn định, an toàn và hiệu quả

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát hiện trường được triển khai đồng bộ nhằm nhận diện sớm các nguy cơ, kiểm soát rủi ro trong toàn bộ hoạt động sản xuất, vận hành. Việc phối hợp với các nhà thầu, đối tác cũng được tăng cường, từ quản lý nhân sự, chuyên gia nước ngoài đến kiểm soát điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn trong từng công đoạn.

Công tác kiểm tra, giám sát an toàn được triển khai thường xuyên tại các khu vực sản xuất của nhà máy

BSR xác định con người là yếu tố trung tâm trong xây dựng văn hóa an toàn. Vì vậy, doanh nghiệp chú trọng nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người lao động, từng bước chuyển từ tư duy tuân thủ quy định sang chủ động nhận diện, phòng ngừa rủi ro. Mỗi cán bộ, công nhân viên được khuyến khích đưa yếu tố an toàn thành nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình làm việc.

BSR chú trọng đào tạo, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn cho cán bộ, công nhân viên và người lao động

Bên cạnh an toàn lao động và an toàn công nghệ, BSR còn chú trọng bảo đảm an ninh cho công trình trọng điểm quốc gia. Đơn vị bố trí lực lượng an ninh, giám sát an toàn, phòng cháy chữa cháy cùng các phương tiện chuyên dụng; đồng thời xây dựng quy chế phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng và cơ quan quân sự để chủ động ứng phó các tình huống phát sinh.

Lực lượng an ninh, phòng cháy chữa cháy được bố trí thường trực, bảo đảm an toàn cho công trình trọng điểm

Hệ thống camera giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào hỗ trợ phát hiện xâm nhập, kiểm soát người và phương tiện ra vào nhà máy. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo mật dữ liệu, bí mật kinh doanh cũng được tăng cường, nhất là việc kiểm soát chụp ảnh, quay phim và sử dụng thiết bị lưu trữ trong khu vực nhà máy.

BSR tăng cường kiểm soát an ninh từ đất liền, trên không đến khu vực biển, chủ động phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ xâm nhập trái phép vào công trình

Trước những nguy cơ mất an ninh từ đất liền, trên không và trên biển như xâm phạm hành lang bảo vệ, tàu thuyền, vật nổi trôi dạt vào công trình biển hay thiết bị bay không người lái xâm nhập trái phép, BSR chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng để giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời.

Ở lĩnh vực môi trường, nhà máy duy trì hệ thống giám sát tự động, liên tục 24/7 thông qua 6 trạm quan trắc trực tuyến, gồm 4 trạm khí thải, 1 trạm nước thải công nghiệp và 1 trạm nước biển làm mát. Dữ liệu được truyền liên tục về Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định, đồng thời được BSR công khai hằng ngày. Đến nay, đơn vị không ghi nhận vi phạm về môi trường.

BSR đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng chất thải, hướng đến mô hình sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn

Hướng đến mô hình sản xuất xanh, phát triển bền vững, BSR cũng đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn, tái chế khoảng 4.000 tấn xúc tác RFCC mỗi năm thành sản phẩm K-Ment. Cùng với đó, NMLD Dung Quất thực hiện tái chế, tái sử dụng đến 80% chất thải phát sinh trong quá trình vận hành.

Văn hóa an toàn được BSR vun đắp qua từng hành động, góp phần bảo vệ người lao động và tài sản doanh nghiệp

Trong thư gửi cán bộ, công nhân viên và người lao động nhân dịp nhà máy đạt mốc 60 triệu giờ công an toàn, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh: “60 triệu giờ công an toàn không đơn thuần là một con số, mà còn là minh chứng cho hàng triệu hành động đúng, hàng triệu lựa chọn an toàn và tinh thần trách nhiệm được thể hiện trong từng công việc mỗi ngày”.

Mục tiêu lớn nhất trên chặng đường phía trước là tiếp tục giữ vững kỷ luật, chủ động phòng ngừa rủi ro và bảo đảm mỗi người lao động đều trở về nhà an toàn sau mỗi ca làm việc.

Cột mốc 60 triệu giờ công an toàn khẳng định văn hóa an toàn tại BSR, tạo nền tảng để NMLD Dung Quất vận hành ổn định, bảo vệ con người, tài sản và đóng góp vào sự phát triển bền vững của PETROVIETNAM.