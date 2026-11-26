Đây là thành quả của hơn 12 năm bền bỉ, minh chứng cho sự phát triển trong văn hóa an toàn tại Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR).

Để đạt mốc 60 triệu giờ công an toàn , BSR đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn tích hợp, gồm hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và hệ thống quản lý an toàn công nghệ.

Công tác kiểm tra, giám sát hiện trường luôn được triển khai đồng bộ để kịp thời nhận diện nguy cơ trong tất cả hoạt động sản xuất, vận hành của NMLD Dung Quất

Song song với các giải pháp quản trị, BSR chú trọng nâng cao nhận thức và kỹ năng cho người lao động. Văn hóa an toàn tại BSR được vun đắp qua nhiều năm.

BSR luôn bố trí lực lượng an ninh bảo vệ, bảo đảm an toàn cho NMLD Dung Quất. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cơ quan chức năng để giữ vững an ninh, an toàn cho NMLD Dung Quất

BSR chủ động kiểm soát an ninh, an toàn từ đất liền, trên không và cả khu vực biển, duy trì phối hợp với lực lượng chức năng để kịp thời bảo vệ công trình.

Công tác bảo vệ môi trường tại BSR được giám sát tự động, liên tục 24/7 thông qua 6 trạm quan trắc trực tuyến. Dữ liệu được truyền liên tục về Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định và được BSR công khai hằng ngày.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng (đứng giữa) nhấn mạnh: “60 triệu giờ công an toàn không đơn thuần là một con số, mà là minh chứng cho hàng triệu hành động đúng, hàng triệu lựa chọn an toàn và tinh thần trách nhiệm được thể hiện trong từng công việc mỗi ngày”

(Nguồn: BSR)