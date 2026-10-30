Nhà máy In tiền Quốc gia có Chủ tịch mới

Tại Hội nghị, Ngân hàng Nhà nước công bố Quyết định số 2368/QĐ-NHNN bổ nhiệm ông Đỗ Giang Nam, Thành viên Hội đồng thành viên phụ trách Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Cùng ngày, ông Nam được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Nhà máy nhiệm kỳ 2025–2030. Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn dự và trao quyết định.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn trao quyết định cho ông Đỗ Giang Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Giang Nam bày tỏ vinh dự được Ban lãnh đạo NHNN tin tưởng giao trọng trách, đồng thời nhận thức sâu sắc đây không chỉ là sự tín nhiệm của tổ chức đối với cá nhân mà còn là trách nhiệm chính trị to lớn của người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu cơ quan quản trị một đơn vị có vị trí đặc biệt quan trọng, thực hiện nhiệm vụ in, đúc tiền quốc gia, gắn trực tiếp với an ninh tiền tệ.

Về định hướng, ông Đỗ Giang Nam mong muốn cùng tập thể xây dựng Nhà máy In tiền Quốc gia theo hướng hiện đại, an toàn, tự chủ và hội nhập. Trong đó, hiện đại gắn với vận hành ổn định nhà máy mới, khai thác hiệu quả công suất, quản trị đồng bộ trên nền tảng số và dữ liệu. An toàn được bảo đảm bằng hệ thống kiểm soát nhiều lớp, biệt lập, khép kín, với mỗi cán bộ, người lao động là một mắt xích của an ninh.

Định hướng tự chủ tập trung vào năng lực làm chủ công nghệ chế bản, in và từng bước chủ động nguồn cung một số vật tư then chốt, tránh phụ thuộc vào một hoặc một số ít nhà cung cấp. Hội nhập gắn với áp dụng các chuẩn mực quốc tế về chất lượng, an ninh in bảo an; khi đủ điều kiện và được NHNN cho phép, từng bước tham gia thị trường in bảo an trong khu vực.

Ông Đỗ Giang Nam phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Đỗ Giang Nam về Nhà máy In tiền Quốc gia từ ngày 1/4/2026. Trước đó, ông là Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và được điều động sang làm Thành viên Hội đồng thành viên, phụ trách Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia.

Nhà máy In tiền Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 136/CT ngày 22/4/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, kế thừa ngành in tiền hình thành từ năm 1946 với nhà máy in tiền đầu tiên tại đồn điền Chi Nê (Hòa Bình cũ).

Năm 2010, Nhà máy chuyển sang mô hình công ty TNHH một thành viên do NHNN nắm 100% vốn, trụ sở tại số 30 Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Vốn điều lệ công bố vào tháng 11/2019 là hơn 1.578 tỷ đồng. Năm nay, Nhà máy kỷ niệm 35 năm thành lập với khoảng 625 cán bộ, công nhân viên.

Đây là đơn vị duy nhất được giao in, đúc tiền giấy, tiền kim loại, sản xuất vàng miếng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch của Thống đốc NHNN.