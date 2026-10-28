Nhà máy hoá chất Nga bị tấn công, cháy đỏ trời trong đêm

Ukraine bị cáo buộc tấn công nhà máy thép lớn bậc nhất của Nga

Các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào các cơ sở công nghiệp của Nga diễn ra trong đêm 27/10, rạng sáng 28/10.

Tại tỉnh Tula, Thống đốc Dmitry Milyaev cho biết UAV Ukraine cũng tiến hành đợt tấn công quy mô lớn vào rạng sáng 28/10. Theo ông, mảnh vỡ UAV rơi xuống thành phố Novomoskovsk, làm hư hại tòa nhà chung cư, số nhà ở riêng lẻ và cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp lân cận.

Ông Milyaev cho biết giới chức địa phương vẫn đang xác minh thông tin về thương vong và đánh giá mức độ thiệt hại. Chính quyền tỉnh Tula điều động các phòng thí nghiệm thuộc cơ quan nhà nước Priroda và văn phòng khu vực của Rospotrebnadzor, cơ quan Nga phụ trách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đến Novomoskovsk để kiểm tra tình hình.

Chính quyền tỉnh Tula chưa xác định cơ sở công nghiệp nào là mục tiêu của cuộc tấn công. Tuy nhiên, kênh Exilenova+ và hãng truyền thông Nga Astra cho rằng UAV nhắm vào Nhà máy hóa chất Azot tại Novomoskovsk. Cơ sở này thuộc tập đoàn EuroChem và là trong những nhà sản xuất phân bón nitơ lớn nhất của Nga.

Trong khi đó, Moskva tuyên bố các hệ thống phòng không Nga đánh chặn và phá hủy tổng cộng 531 UAV Ukraine trong đêm trên nhiều khu vực. Tuy nhiên, các nguồn tin độc lập chưa xác minh con số này. Phía Ukraine cũng chưa xác nhận việc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hai cơ sở công nghiệp nói trên.

Hình ảnh vụ cháy tại nhà máy Azot. (Ảnh: Telegram)

Cùng lúc đó, kênh Telegram Radar Lipetsk của Nga cho hay chính quyền ban bố cảnh báo tên lửa tại tỉnh Lipetsk trong đêm 27/10 khi khu vực này hứng chịu đợt tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp. Sau đó, kênh này đưa tin đám cháy bùng phát tại Nhà máy thép Novolipetsk (NLMK).

Kênh chuyên đưa tin về tình hình Ukraine Exilenova+ cũng xác nhận đám cháy trong khuôn viên nhà máy. Kênh này nhận định hệ thống phòng không Pantsir của Nga có thể không đánh chặn được mục tiêu trên không đang tiếp cận.

Thống đốc tỉnh Lipetsk, ông Igor Artamonov, cho biết lực lượng phòng không Nga bắn hạ 45 UAV trên địa bàn trong đêm. Theo ông, mảnh vỡ UAV làm vỡ cửa sổ tòa nhà chung cư tại thành phố Lipetsk. Tại khu vực làm vườn, UAV rơi xuống khu đất cạnh nhà dân, trong khi chiếc khác rơi gần tòa nhà dân cư ở huyện Dankovsky.

Ông Artamonov bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ cháy lớn tại cơ sở công nghiệp. Ông cho biết mảnh vỡ UAV rơi xuống khu vực rừng và gây cháy, nhưng lực lượng chức năng khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, tuyên bố này chưa làm rõ liệu vụ việc có gây thiệt hại tại Nhà máy thép Novolipetsk hay không.

NLMK là nhà máy thép lớn nhất Nga, đồng thời nằm trong nhóm 20 nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, với công suất sản xuất thép lỏng khoảng 17 triệu tấn mỗi năm. Các lực lượng Ukraine từng tấn công cơ sở này hồi tháng 7.