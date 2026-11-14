Nhà máy gạch men Premier gần 1.000 tỷ đồng tại Lào Cai gấp rút hoàn thiện trước ngày khánh thành

Những ngày giữa tháng 11/2026, không khí thi công tại dự án diễn ra khẩn trương. Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng đội ngũ chuyên gia nước ngoài tăng ca, tăng kíp, làm việc xuyên ngày đêm nhằm hoàn tất các phần việc phục vụ lễ khánh thành theo kế hoạch.

Nhà máy nằm trong danh mục 21 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Lào Cai triển khai khởi công, khánh thành dịp cuối năm 2026. Việc hoàn thiện nhà máy đang bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới mốc khánh thành dự kiến ngày 27/11/2026.

Dự án do Công ty Cổ phần Gạch men Premier Việt Nam đầu tư trên diện tích hơn 80.000 m², có tổng công suất thiết kế 15 triệu m² sản phẩm mỗi năm. Tổng mức đầu tư đạt 986 tỷ đồng, tương đương gần 1.000 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier tại Khu công nghiệp Minh Quân (phường Âu Lâu).

Khởi công ngày 5/4/2025 tại Lô CN-23, Khu công nghiệp Minh Quân, phường Âu Lâu, dự án do Công ty Cổ phần Gạch men Premier Việt Nam, thành viên Tập đoàn Create Capital Việt Nam (CRC), làm chủ đầu tư. Với tổng vốn 986 tỷ đồng trên diện tích hơn 80.000 m², đây là nhà máy sản xuất gạch ốp lát lớn nhất tỉnh Lào Cai hiện nay, đồng thời là một trong hai dự án công nghiệp trọng điểm của tỉnh dự kiến khánh thành trong tháng 11/2026.

Bên trong nhà xưởng, hệ thống máy móc hiện đại được lắp đặt đồng bộ, sẵn sàng phục vụ hoạt động sản xuất.

Sau hơn 19 tháng thi công khẩn trương, toàn bộ hệ thống nhà xưởng sản xuất chính, khu tập kết nguyên liệu và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà đã được hoàn thiện đồng bộ. Các hạng mục hình thành diện mạo của một tổ hợp công nghiệp hiện đại tại phường Âu Lâu.

Công nhân khẩn trương lắp đặt dây chuyền sản xuất phôi gạch.

Bên trong phân xưởng chính, trọng tâm dự án đã chuyển từ thi công xây dựng cơ bản sang lắp đặt, đấu nối và hiệu chỉnh dây chuyền công nghệ.

Với tổng công suất thiết kế toàn nhà máy đạt 15 triệu m² sản phẩm/năm, chủ đầu tư đang dồn lực hoàn thiện dây chuyền số 1 (công suất khoảng 7 triệu m² sản phẩm/năm), để kịp đưa vào vận hành cuối tháng 11/2026.

Cận cảnh 'Trái tim' nhà máy - Siêu máy ép nặng 50 tấn tạo phôi các viên gạch.

Điểm nhấn công nghệ quan trọng bậc nhất trên dây chuyền là hệ thống máy ép công suất lớn nặng tới 50 tấn được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu. Được ví như "trái tim" của nhà máy, thiết bị này đảm nhiệm công đoạn ép bột nguyên liệu dưới áp lực cực cao để định hình viên gạch, tạo sự khác biệt vượt trội về độ kết khối và độ cứng so với các dòng máy thông thường trong nước.

Chuyên gia nước ngoài và kỹ sư Việt Nam căn chỉnh thiết bị.

Việc lắp đặt cụm máy ép 50 tấn và dây chuyền tự động hóa có kết cấu phức tạp đòi hỏi độ chính xác cao trong từng thao tác căn chỉnh. Đội ngũ kỹ sư, công nhân của Công ty Cổ phần Gạch men Premier Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia nước ngoài, bám sát công trường, lần lượt hoàn thiện từng vị trí trên dây chuyền.

Các kỹ sư trực tiếp tiểm tra khuôn định hình và thông số kỹ thuật trên thân máy ép.

Kỹ sư Nguyễn Ngọc Thanh - Phụ trách bộ phận máy ép dây chuyền chia sẻ: "Thiết bị có khẩu độ ép rất linh hoạt, tạo hình được nhiều kích thước từ 30x60 cm, 40x80 cm, 60x60 cm, 80x80 cm đến các dòng gạch khổ lớn 100x100 cm, 60x120 cm và 120x200 cm".

Hệ thống lò nung, đường ống công nghệ và tráng men tự động.

Cùng với cụm máy ép tạo hình, hệ thống lò nung công nghệ cao, dây chuyền tráng men kỹ thuật số và mạng lưới đường ống công nghệ đang được các nhà thầu gấp rút đấu nối đồng bộ, hướng tới quy trình sản xuất tự động hóa khép kín và tối ưu hóa tiêu hao năng lượng.

Công nhân tăng ca, tăng kíp, thi công xuyên ngày đêm để hoàn thiện các hạng mục, đưa nhà máy vào hoạt động đúng kế hoạch.

Hướng tới lễ khánh thành dự kiến ngày 27/11/2026, chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công tổ chức tăng ca, tăng kíp, duy trì thi công liên tục cả ngày lẫn đêm. Các phần việc được đẩy nhanh nhằm sớm đưa dây chuyền vào chạy thử và hiệu chỉnh thông số kỹ thuật.

Dây chuyền tráng men kỹ thuật số đã hoàn thành.

Sau công đoạn ép bằng máy ép 50 tấn và nung trên dây chuyền hiện đại, sản phẩm gạch Granite Porcelain đạt độ cứng, độ rắn chắc cao, tiếp tục được đưa vào dây chuyền tráng men, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ISO và tiêu chuẩn sản xuất của Việt Nam.

Hệ thống máy đánh bóng và kiểm tra chất lượng tự động.

Dự kiến khi vận hành, 80% sản lượng của nhà máy sẽ phục vụ thị trường trong nước và 20% dành cho xuất khẩu.

Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ, trạm điện và xử lý môi trường đã hoàn thiện.

Bên ngoài nhà xưởng, các cụm thiết bị kỹ thuật phụ trợ, hệ thống phòng cháy chữa cháy và công trình xử lý môi trường đã được lắp dựng đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Minh Quân đang được tỉnh Lào Cai tập trung đầu tư nâng cấp.

Các kỹ sư kiểm tra tổng thể nhà máy, chuẩn bị bàn giao và đưa vào vận hành theo kế hoạch cuối tháng 11/2026.

Khi vận hành tối đa công suất, Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier kỳ vọng đạt doanh thu khoảng 900 tỷ đồng mỗi năm. Sự kiện Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier khánh thành đi vào hoạt động không chỉ bổ sung nguồn cung vật liệu xây dựng chất lượng cao tại chỗ mà còn tạo động lực tăng trưởng cho ngành công nghiệp tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới.