Nhà máy Đường An Khê hỗ trợ xây dựng 8 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo
Ngày 16-9, đại diện Nhà máy Đường An Khê (Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi) trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 8 nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Đăk Song và xã SRó.
Xã Đăk Song có 2 hộ được hỗ trợ gồm bà Đinh Thị Chêl và ông Đinh Khyơn (cùng trú tại làng Kte-H’ôn).
Xã SRó có 6 hộ được hỗ trợ gồm các ông, bà: Đinh Phân (làng Bơ Ya); Đinh Diong, Đinh Sêch, Đinh Nhót, Phạm Thị Lập (cùng trú tại làng Bơ Ya); Đinh Hih (làng Quel). Mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở.
Dịp này, Nhà máy Đường An Khê cũng trao tặng mỗi xã 1 bộ máy vi tính trị giá 10 triệu đồng/bộ.
Được biết, năm 2026, Nhà máy Đường An Khê triển khai hỗ trợ xây dựng 33 nhà tình nghĩa tại 15 xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/nha-may-duong-an-khe-ho-tro-xay-dung-8-nha-tinh-nghia-cho-ho-ngheo-post599226.html