Nhà máy Đường An Khê hỗ trợ xây dựng 8 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Đại diện Nhà máy Đường An Khê trao bảng tượng trưng hỗ trợ bộ máy tính văn phòng và nhà tình nghĩa tại xã SRó. Ảnh: P.D

Xã Đăk Song có 2 hộ được hỗ trợ gồm bà Đinh Thị Chêl và ông Đinh Khyơn (cùng trú tại làng Kte-H’ôn).

Xã SRó có 6 hộ được hỗ trợ gồm các ông, bà: Đinh Phân (làng Bơ Ya); Đinh Diong, Đinh Sêch, Đinh Nhót, Phạm Thị Lập (cùng trú tại làng Bơ Ya); Đinh Hih (làng Quel). Mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Dịp này, Nhà máy Đường An Khê cũng trao tặng mỗi xã 1 bộ máy vi tính trị giá 10 triệu đồng/bộ.

Được biết, năm 2026, Nhà máy Đường An Khê triển khai hỗ trợ xây dựng 33 nhà tình nghĩa tại 15 xã, phường trên địa bàn tỉnh.